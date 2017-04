Barani sa už nechcú vracať pod Zobor, Nitra túži po ďalšom zápase doma

NITRA 21. apríla (WebNoviny.sk) - Takmer totožné zápasy so smolným záverom odohrali pod Zoborom hráči úradujúceho slovenského hokejového šampióna. Nitra pred vlastnými fanúšikmi v treťom aj štvrtom finálovom súboji viedla väčšiu časť zápasu, no po tretej siréne sa v oboch prípadoch tešili hostia z Banskej Bystrice. V stredajšom treťom súboji „barani“ vyrovnali na 2:2 v 55. minúte a 101 sekúnd pred koncom duelu rozhodol o triumfe hostí Brock Higgs, o deň neskôr rovných 90 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 1:1 Petr Kafka a vzápätí uštedril domácim knokaut kapitán Tomáš Surový.



„Nemám na to slová. Je to totálna nezodpovednosť. Mali sme viac z hry, ale hokej sa hrá 60 a nie 58 minút. Ešte dve minúty pred koncom sme viedli, mali by sme si to ustrážiť. Je to o koncentrácii. Nepremieňame šance, efektivita je z našej strany mizerná,“ povedal útočník Nitry Tibor Kutálek a pokračoval: „Naša psychika je teraz trochu naštrbená, všetci sú sklamaní a nahnevaní. Čaká nás zápas u súpera a chceme sériu vrátiť k nám domov. Teraz nám nezostáva nič iné ako vyhrať tri zápasy po sebe a všetko zlé, čo sme teraz v dvoch domácich zápasoch predviedli, bude zabudnuté.“ .



Zbrane Nitra neskladá, chce zabojovať



Kutálkov spoluhráč Marek Slovák tiež veľmi ťažko hľadal slová po zbabranom závere. „Stali sa individuálne chyby a prehrali sme si zápas. Mali sme dostatok šancí na to, aby sme dali góly. Do Bystrice ideme zabojovať a chceme vrátiť sériu do Nitry. Drieme celých 58 minút a v posledných sekundách si prehráme zápas. To nie je dobré. Neviem, čo sa tam nastalo. Takto sme si to nepredstavovali, ale zbrane neskladáme. Ideme do Banskej Bystrice zabojovať. Musíme sa dať dokopy, niečo si povedať a k súperovi odcestovať za víťazstvom,“ povedal šikovný útočník.





Kým v nitrianskej kabíne panovala skleslá nálada, v tej banskobystrickej bolo omnoho veselšie. Kapitán Tomáš Surový sa však snažil čo najviac krotiť emócie. „Sme radi, že sme v Nitre vyhrali obe stretnutia. Tešíme sa, že sme to takto zlomili na konci. Bol to ťažký zápas ako predošlé tri. Už teraz však myslíme na piaty u nás doma. Je samozrejmé, že sa už nechceme vracať do Nitry. Musíme sa však na to zodpovedne pripraviť,“ poznamenal skúsený center.



Domácich hokejistov nalomil Petr Kafka



Domácich hokejistov vo štvrtkovom zápase nalomil 90 sekúnd pred treťou sirénou Petr Kafka. To už hostia hrali bez brankára a so šiestimi korčuliarmi. “Hrať bez gólmana je posledná možná šanca na tlak či útok. Keď to nevyjde, tak súper ide na prázdnu bránku. Všetko sme hrali dopredu, ja som šiel z pozície beka pred bránku s tým, že buď mi to tam niekto nahrá alebo nie. Najprv som chcel nahrávať, čo je taká moja choroba. Našťastie som si to rozmyslel, vystrelil a padlo to tam. Potom sme pokračovali v dobrej hre a strelili aj druhý gól, za výkon v tretej tretine zaslúžený,“ povedal 27-ročný Kafka.



Piate stretnutie finálovej série, v ktorej Banská Bystrica vedie na zápasy už 3:1, je na programe pod Urpínom v sobotu 22. apríla o 18.00 h. „Sme na koni a budeme hrať doma. Tam chceme dosiahnuť štvrté víťazstvo. Musíme však začať hrať prvú tretinu inak,“ poznamenal Kafka.