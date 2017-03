Barani podľahli v derby Zvolenu, Košice deklasovali majstra

Hráči Banskej Bystrice prehrali doma so Zvolenom 3:4 po predĺžení v piatkovom stretnutí 53. kola hokejovej Tipsport ligy 20162017. Hostia....

BRATISLAVA 10. marca (WebNoviny.sk) - Hráči Banskej Bystrice prehrali doma so Zvolenom 3:4 po predĺžení v piatkovom stretnutí 53. kola hokejovej Tipsport ligy 2016/2017.



Hostia ovládli prvé dejstvo 3:0, keď sa dvakrát presadil Bruno Mráz a raz Peter Zuzin. "Barani" sa vrátili do zápasu v druhej časti, keď sa presadili Petr Kafka a Dávid Buc. Domáci napokon dokázali vyrovnať, v závere tretej tretiny skóroval Brock Higgs. .



V predĺžení rozhodol o druhom bode pre Zvolen Pavel Klhůfek. Po stretnutí domácim hokejistom odovzdali trofej pre víťaza základnej časti.







33. Kafka (Sersen, Belluš), 37. Buc (Maione, Hickmott), 58. Higgs (Handzuš, Skalický) - 8. P. Zuzin (Andersons), 8. B. Mráz (Klhůfek, L. Novák), 12. B. Mráz, 63. (Klhůfek (P. Zuzin, Puliš)



2:3 na 2 min, navyše: Puliš (Zvolen) 10 min za nešp. správanie, 1:0, 0:0, D. Konc, Müllner - Výleta, Tvrdoň, 2841 divákov



Zostavy:



Lawson (12. Bacashihua) - Wishart, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, Gründling, Rosandič - Buc, T. Surový, Hickmott - Kafka, Truchno,Belluš - Handzuš, Higgs, Skalický - Lamper, Bortňák, Matoušek



S. Baroš - Andersons, D. Krejči, T. Valenta, Hraško, Plechanov, Habšuda, J. Homer, Kelemen - P. Zuzin, L. Jurík, Puliš - Klhůfek, B. Mráz, L. Novák - Síkela, S. Petráš, Matis - Dubeň, Jakubík, Jurák







Hokejisti Popradu na vlastnom ľade zdolali hráčov Žiliny 3:2 po predĺžení. Prvá tretina sa skončila nerozhodne 1:1, keď na úvodný gól zápasu hosťujúceho Lukáša Handlovského odpovedal Štefan Fabian. Hostí poslal opäť do vedenia v druhej časti Michal Švihálek.



V treťom dejstve vyrovnal Samuel Mlynarovič a v predĺžení dokonal obrat "kamzíkov" Patrik Svitana. Poprad prerušil päťzápasovú sériu bez víťazstva, Žilina prehrala tretíkrát po sebe.







7. Š. Fabian (Svitana, Guľajev), 53. Svitana (Mlynarovič, Štrauch), 61. Svitana (Štrauch, Š. Fabian) - 4. L. Handlovský (R. Hruška, Marek Hovorka), 25. Švihálek (R. Konečný, D. Brejčák)



5:4 na 2 min, 0:1, 0:0, Lokšík, Štefik - Gavalier, Jobbágy, 1017 divákov



Zostavy:



Fokin - Š. Fabian, Guľajev, Dinda, R. Suchý, Lubor Pokovič, Davydov, A. Ježek, Ibragimov - L. Hvila, Zagrapan, Lichanec - P. Svitana, Mlynarovič, Štrauch - Matúš Paločko, Murček, D. Bondra - Bjalončík, Troliga, Abramov



Mikoláš - V. Čížek, Ťavoda, D. Brejčák, Juraško, M. Grman, Macejko, J. E. Mendrej, Prokop - Marek Hovorka, R. Hruška, L. Handlovský - Stupka, Švihálek, R. Konečný - Gmitter, Ondruš, Rogoň - Váňa, Švec, J. Zlocha







Hokejisti Košíc doma deklasovali Nitru 6:1. Dvoma gólmi sa prezentovali Jiří Bicek a Tibor Varga. Po jednom zásahu pridali Jakub Suja a Peter Boltun. Čestný úspech hostí dosiahol Marek Tvrdoň.



Košice bez zraneného kapitána Ladislava Nagya uspeli aj v druhom stretnutí po odvolaní trénera Rostislava Čadu. Úradujúci majster ligy prehral druhýkrát po sebe, napriek tomu postúpi do play-off z druhého miesta, Košice obsadia po základnej časti tretiu priečku.







8. Bicek (Suja), 28. Bicek (M. Dudáš, Tibor Varga), 42. Tibor Varga (Jenčík, Bicek), 53. Tibor Varga (Jenčík, Šmach), 54. Suja (Rudolf Huna, J. Milý), 56. Boltun (J. Vašíček, Hričina) - 40. M. Tvrdoň (Milam, Cope)



3:4 na 2 min, 2:1, 0:0, Baluška, T. Orolin - Synek, Šefčík, 3636 divákov



Zostavy:



Habal - Šmach, M. Dudáš, J. Vašíček, E. Šedivý, Deyl, Jankovič, Vrábeľ, Koch - Rudolf Huna, Suja, J. Milý - Jenčík, Tibor Varga, Bicek - Šoltés, Boltun, Hričina - Bartánus, P. Bartoš, Klíma



M. Valent - Ordzovenský, Milam, Mezei, Rais, M. Versteeg, Pupák, Korím, Meland - M. Tvrdoň, Marek Slovák, Cope - Kutálek, Krištof, H. Ručkay - Šille, J. Šiška, Macík - Bajtek, J. Štefanka, Piačka







Hokejisti Nových Zámkov na vlastnom ľade zvíťazili nad hráčmi Martina 4:2. Domáci po dvoch góloch Richarda Lelkeša a zásahu Stanislava Kučkina viedli už 3:0. Za hostí skorigoval Arturs Salija, no Martin inkasoval aj štvrtýkrát - presadil sa Erik Čaládi.



V tretej tretine hostia opäť znížili zásluhou Jereho Pulliho, ale zdramatizovať zápas sa im už nepodarilo. Nováčik z Nových Zámkov sa v nedeľňajšom záverečnom kole predstaví v Trenčíne v priamom súboji o postup do play-off. Martin si miestenku vo vyraďovacej časti zabezpečil už v stredu.



14. Kučkin (Hujsa), 14. R. Lelkeš (Š. Novotný), 27. R. Lelkeš (Kučkin), 37. Čaládi (Saarinen, Kytnár) - 31. Salija (Markovič, P. Koyš), 46. Pulli (B. Rapáč)



4:3 na 2 min, 0:1, 0:0, Jonák a Stano - M. Orolin, Bogdaň



Zostavy:



Lundström - Cardwell, Drtina, P. Maier, Sandgren, Š. Novotný, Denis Rehák, Makovský, J. Tibenský - M. Paulovič, Kytnár, Saarinen - Kučkin, M. Hudec, Hujsa - Čaládi, R. Lelkeš, McParland - Fábry, Dominik Rehák, Dubec



Dzubina - L. Kozák, Bačik, Brňák, Salija, Pulli, P. König, Rusina, Pacalaj - R. Varga, Dírer, Korostin - P. Koyš, Heizer, Markovič - M. Dvořák, Surovka, B. Rapáč - Rzavský, Jurášek, Vyskoč







Dukla Trenčín uspela v Liptovskom Mikuláši, keď zdolala nováčika 4:2. Hostí poslal do vedenia Daniel Štumpf, v druhej tretine zvýšili náskok "vojakov" Marcel Hossa a Marek Hecl. Domáci sa nevzdali a ešte v strednej časti znížili zásahmi Matúša Sukeľa a Jakuba Langhammera na rozdiel jedného gólu.



Trenčania si však potrebné tri body v boji o postup do play-off nenechali vziať, keď v tretej dvadsaťminútovke pridal gólovú poistku Denis Hudec. Dukla dosiahla štvrtú výhru v sérii. V záverečnom 54 kole v priamom súboji o prienik do vyraďovacej časti doma privíta Nové Zámky.



25. M. Sukeľ (M. Kriška, J. Sukeľ), 35. Langhammer (Vybíral) - 12. Štumpf (Sojčík, Holenda), 23. Marcel Hossa (Sojčík, Holenda), 24. M. Hecl (A. Šťastný, Marcel Hossa), 50. Denis Hudec (J. Gašparovič, Pavúk)



2:2 na 2 min, navyše: Bobček 10 min za napadnutie hlavy a krku, P. Luža 10 min za nešportové správanie (obaja Lipt. Mikuláš), 0:2, 0:0, Lauff, Kalina - Bednár, Stanzel, 1080 divákov



Zostavy:



Križan - Burzala, Bobček, P. Luža, T. Nádašdi, M. Šiška, Bagin, Mezovský, Kadlubiak - Langhammer, Cibák, Vybíral - J. Sukeľ, M. Sukeľ, M. Kriška - Piatka, Stümpel, Lištiak - Richard Huna, Oško, Róbert Huna



Volden - Drgoň, T. Starosta, Holenda, Pavúk, Pač, Bohunický, Trška, J. Pardavý ml. - M. Hecl, A. Šťastný, Marcel Hossa - J. Ručkay, J. Švec, Sojčík - Štumpf, Šimun, Vopelka - Denis Hudec, Sádecký, J. Gašparovič