Barani jasne zdolali Nové Zámky, postúpili do semifinále play-off

Hokejisti Banskej Bystrice v piatok postúpili do semifinále play-off Tipsport ligy 20162017. V domácom prostredí triumfovali nad Novými....

BANSKÁ BYSTRICA 24. marca (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice v piatok postúpili do semifinále play-off Tipsport ligy 2016/2017. V domácom prostredí triumfovali nad Novými Zámkami 5:1 a v sérii hranej na štyri víťazstvá zdolali nováčika súťaže 4:1 na zápasy.



Domáci rozhodli o úspechu v druhej tretine, ktorú vyhrali 3:0 gólmi Mislava Rosandiča, Patrika Lampera a Dávida Buca. V úvode tretieho dejstva síce skorigoval Matej Paulovič, ale už o šestnásť sekúnd neskôr skóroval skúsený domáci center Michal Handzuš..



Štyridsaťročný víťaz Stanleyho pohára v 56. min pridal aj definitívnu gólovú bodku za zápasom aj celou sériou. Prienik do semifinále play-off si už skôr vybojovala Nitra.



Tipsport liga 2016/2017



, do semifinále



23. M. Rosandič (Higgs, Handzuš), 30. Lamper, 39. D. Buc (Carlsson, Wishart), 45. Handzuš (Skalický, Higgs), 56. Handzuš (Higgs, Skalický) - 44. M. Paulovič (Kučkin, McParland)



2:3 na 2 min, 0:0, J. Konc, Müllner - Šefčík, Výleta, 2841 divákov



Zostavy:



Bacashihua - Wishart, M. Rosandič, Kubka, Sersen, Carlsson, M. Gründling, Sedlák - D. Buc, T. Surový, Hickmott - Kafka, T. Zigo, Truchno - Handzuš, Higgs, Skalický - Lamper, Češík, Bortňák - Belluš



Lundström - Cardwell, Drtina, M. Hudec, Denis Rehák, Maier, Sandgren, Makovský, Tábi - Fábry, Kytnár, Saarinen - Kučkin, Š. Novotný, Dubec - McParland, Lelkeš, J. Tibenský - M. Paulovič, Dominik Rehák, Čaládi