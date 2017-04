Barani dokonali dielo, Banská Bystrica oslavuje historický hokejový titul

Hokejisti HC 05 iClinic Banskej Bystrice sa stali majstrami Slovenska v sezóne 20162017. V piatom finále play-off Tipsport ligy Bystričania....

BANSKÁ BYSTRICA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti HC 05 iClinic Banskej Bystrice sa stali majstrami Slovenska v sezóne 2016/2017. V piatom finále play-off Tipsport ligy Bystričania doma hladko zdolali súperov z Nitry 6:2 (2:1, 4:1, 0:0) a v sérii hranej na štyri víťazstvá dali konečnú podobu 4:1. Domáci zlomili hostí už na začiatku druhej tretiny, keď im odskočili z 2:1 na 4:1 a od stavu 6:2 v 39. min sa stretnutie už len dohrávalo.



Hokejisti z mesta pod Urpínom sa stali majstrami prvýkrát v histórii najvyššej slovenskej súťaže, na titul premenili tretí finálový pokus. V sezóne 2014/2015 neuspeli proti Košiciam a vlani práve proti Nitre, keď jej podľahli 2:4 na zápasy. Dva góly v piatom a rozhodujúcom finále strelil bystrický kapitán Tomáš Surový, ďalšie dva pridal Martin Belluš, úspešní boli aj Brock Higgs a Tomáš Zigo. Posledné dva góly Nitry v sezóne 2016/2017 dosiahli Matúš Rais a Judd Blackwater..



Zverenci trénera Vladimíra Országha sa zároveň stali aj víťazmi dlhodobej základnej časti Tipsport ligy a majstrovský titul im zaručuje miestenku v Lige majstrov 2017/2018.



Tipsport liga 2016/2017 - finále play-off



piaty zápas (hralo sa na štyri víťazstvá) - sobota:



,



6. Belluš (Handzuš, Wishart), 20. Higgs (T. Surový, Buc), 21. T. Surový (Hickmott), 25. T. Surový (Buc, Hickmott), 37. Belluš (Handzuš), 39. Zigo (Lamper) - 14. Rais (Mezei, H. Ručkay), 38. Blackwater (Milam, Marek Slovák)



5:3 na 2 min, 2:2, 0:0. Babic, Hribik - Barviř, Blümel (všetci ČR), 2841 divákov (vypredané)







Od prvej minúty bolo zjavné, že Bystričania pôjdu tvrdo za titulom. Vpredu boli aktívnejší aj nebezpečenejší ako Nitrania a na prvý gól čakali ich fanúšikovia ani nie 6 minút. Handzuš prihral na pravý útočný kruh Bellušovi a ten mohutným príklepom prestrelil Hartzella - 1:0. Nitrania vyrovnali v 14. min počas presilovej hry, keď Matúš Rais tečoval strelu Branislava Mezeia za chrbát Jasona Bacashihuu. Bystričanov to nezastavilo v aktivite a druhýkrát ich poslal do vedenia v presilovke Brock Higgs, ktorý 44 sekúnd pred prvou sirénou úspešne tečoval pokus Tomáša Surového od modrej čiary. Kapitán Surový bol pri chuti.



Z druhej tretiny uplynulo len 54 sekúnd, keď práve on halfvolejom poslal do siete puk po nahodení Hickmotta - 3:1. O necelé štyri minúty už bolo 4:1, keď opäť Surový v presilovej hre z pomerne ostrého uhla prekvapil Hartzella. Americký brankár to vyhodnotil tak, že sa radšej nechal vystriedať Michalom Valentom. Nasledovala presilovka Nitry, ale hostia vylúčenie Hickmotta nepotrestali.To z bystrickej strany zďaleka nebolo všetko. V 37. min Handzuš po druhý raz presne prihral Bellušovi a opäť bol z toho gól - 5:1. Nitra sa ako-tak vrátila do zápasu o minútu neskôr, keď presilovú hru expresne za 8 sekúnd využil Judd Blackwater. Už nezastaviteľní domáci však ešte raz skórovali v druhej tretine. V 39. min Tomáš Zigo prekonal Valenta tak, že puk trafil vo vzduchu rúčkou hokejky - 6:2. Na jednoznačnú prevahu Bystričanov poukazovali aj strely na bránku: 28:17. V tretej tretine sa zápas už len dohrával za majstrovského skandovania bystrických priaznivcov.