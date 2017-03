Barack a Michelle Obamovci vydajú knihy

BRATISLAVA 1. marca (WebNoviny.sk) - Bývalý americký prezident Barack Obama a jeho manželka Michelle vydajú knihy. Informáciu potvrdili zástupcovia spoločnosti Penguin Random House, pričom uviedli, že každý z nich ponúkne jednu publikáciu. Názvy či dátumy vydaní zatiaľ nie sú známe. "Prostredníctvom slov a vedúceho postavenia zmenili svet. Vydávaním kníh v Penguin Random House sa každý deň snažíme o presne to isté," vyjadril sa Markus Dohle, výkonný riaditeľ spoločnosti, ktorá získala celosvetové práva na vydanie kníh.



Nemenovaný zdroj z vydavateľstva prezradil, že slávny rodák z Honolulu bude vo svojom diele spomínať na čas strávený v prezidentskom úrade, zatiaľ čo jeho manželka napíše inšpiratívnu knihu pre mladých, v ktorej bude vychádzať z vlastného životného príbehu..



Päťdesiatpäťročný Barack Obama bol prezidentom v rokoch 2009 až 2017. S manželkou Michelle sa zosobášili v roku 1992 a majú spolu dve dcéry. Na konte má knihy Dreams from My Father: A Story of Race and Inheritance z roku 1995 (v češtine vyšla pod názvom Cesta za sny mého otce, pozn. SITA) a The Audacity of Hope: Thoughts on Reclaiming the American Dream z roku 2006 (v českom preklade Odvaha doufat). Päťdesiattriročná Michelle Obama zas ponúkla knihu o jedle a záhradníctve American Grown: The Story of the White House Kitchen Garden and Gardens Across America (2012).



