Barack Obama sa vyjadril k prezidentským voľbám vo Francúzsku, podporil by centristu Macrona

PARÍŽ 4. mája (WebNoviny.sk) - Bývalý americký prezident Barack Obama vyjadril dnes podporu francúzskemu centristickému prezidentskému kandidátovi Emmanuelovi Macronovi a povedal, že Macron "stavia na nádejach ľudí a nie na ich strachu".



Ide o najnovšie zo série vyjadrení podpory na medzinárodnej politickej scéne tomuto liberálovi a zástancovi Európskej únie, ktorého súperkou v nedeľňajších voľbách je krajne pravicová prezidentská kandidátka Marine Le Penová. Prejavovanie podpory signalizuje, že súčasní aj bývalí svetoví lídri vnímajú francúzske voľby tak, že v stávke je viac než len francúzsky prezidentský úrad..



"Nemám v pláne zapojiť sa do mnohých volieb, keď sa teraz už nemôžem znova uchádzať o úrad," povedal Obama vo videoposolstve zverejnenom na Macronovom účte na Twitteri tri dni pred rozhodujúcim druhým kolom volieb v nedeľu 7. mája.



"Ale francúzske voľby sú veľmi dôležité pre budúcnosť Francúzska a pre hodnoty, o ktoré sa toľko obávame, pretože od úspechu Francúzska závisí celý svet," dodal americký exprezident.





Le Penovú podporil Putin



Macronov náskok v prvom kole volieb 23. apríla privítali osobnosti stredopravého a stredoľavého politického spektra ako nemecký minister zahraničných vecí Sigmar Gabriel, šéfka diplomacie EÚ Federica Mogheriniová a dánsky premiér Lars Lökke Rasmussen.



Le Penová získala podporu krajne pravicových a populistických lídrov, ako sú šéf rakúskej Strany slobody (FPÖ) Heinz-Christian Strache a Nigel Farage, ktorý stál na čele hnutia úspešne presadzujúceho vystúpenie Británie z EÚ.



Le Penovej populistická, pravicová a protiprisťahovalecká rétorika je blízka rétorike Obamovho nástupcu, súčasného prezidenta USA Donalda Trumpa.



Francúzsku političku takisto v marci v Moskve prijal ruský prezident Vladimir Putin, ktorý vyhlásil, že nechce zasahovať do francúzskych volieb, ale Le Penovú označil za zástupkyňu silnejúceho hnutia v európskej politike.





Macrona Obamova podpora potešila



Obama uviedol, že Macron obhajuje liberálne hodnoty a "presadzuje víziu, podľa ktorej bude hrať Francúzsko dôležitú úlohu v Európe a v celom svete".



"Keďže tieto voľby sú dôležité, chcem vám oznámiť, že podporujem Emmanuela Macrona, aby vás on viedol vpred," napísal demokratický exprezident. Na záver dodal: "Vive la France!" (Nech žije Francúzsko!)



Macron počas návštevy južného Francúzska pre televíziu BFMTV povedal, že Obamova podpora ho "teší... a je veľmi, veľmi šťastný". "Podporuje demokratické hnutia a prosperujúcu Európu," povedal kandidát.



Najnovšie prieskumy verejnej mienky pred druhým kolom volieb (v nedeľu 7. mája) ukazujú, že Macron má pred Le Penovou náskok 18 až 22 percentuálnych bodov.



