Banskobystrickí colníci odhalili podvod s tabakom

Banskobystrickí colníci odhalili podvod s tabakom. Viac ako päť ton zaistili u podnikateľa z Rimavskej Soboty. Ako agentúru....

BRATISLAVA/BANSKÁ BYSTRICA 10. marca (WebNoviny.sk) - Banskobystrickí colníci odhalili podvod s tabakom. Viac ako päť ton zaistili u podnikateľa z Rimavskej Soboty.



Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa banskobystrického Colného úradu Katarína Podhorová, ten ho deklaroval ako tabakovú surovinu, ktorá na rozdiel od tabaku nepodlieha spotrebnej dani a s ktorou mal oprávnenie obchodovať..



Expertíza však ukázala, že v skutočnosti obchodoval s tabakom, ktorý sa na naše územie nedostal v súlade so zákonom a nebol označený kontrolnou známkou. V prípade, že by sa dostal na trh, štátu by vznikla škoda viac ako 376-tisíc eur. Takmer 5 300 kilogramov tabaku tak zničia pod colným dohľadom. Prípadom sa teraz zaoberá Kriminálny úrad Finančnej správy.