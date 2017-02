Banskobystrická latka mala nečakané rozuzlenie a výkon roka

BANSKÁ BYSTRICA 8. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Lukáš Beer si na špecializovanom výškarskom mítingu Banskobystrická latka utvoril osobný rekord výkonom 228 cm a vo skvelej konkurencii obsadil 5. miesto.



Obaja zdolali latku v tejto výške na druhý pokus a potom trikrát neuspeli na 235 cm. Podľa pravidiel nasledovalo rozoskakovanie, ale po neúspešnom tzv. doplnkovom pokuse na 235 cm sa obaja aktéri dohodli s organizátormi, že ďalej už nebudú pokračovať. "Majú pred sebou ešte náročnú sezónu a dnes už vydali zo seba všetko," vysvetlil v priamom televíznom prenose Alfons Juck, predseda organizačnej rady BBL 2017. .



Tretí skončil iba 20-ročný Bielorus Pavel Seliverstov s 231 cm, v jeho prípade ide tiež o osobný rekord. Bednarek sa stal druhým poľským víťazom v histórii 23 ročníkov Banskobystrickej latky. Pred ním sa to podarilo v roku 1998 Arturovi Partykovi. Úradujúci olympijský víťaz Drouin je prvým Kanaďanom, ktorý zvíťazil v hale Na Štiavničkách.



Lukáš Beer (AC Stavbár Nitra) o dva centimetre zlepšil svoj "osobák" z nedávneho podujati Latka piatich miest v Nitre, výkon 226 cm bol predtým zároveň jeho absolútnym maximom. Zverenec kouča Martina Bercela v stredu Na Štiavničkách vychytil skvelú formu, Päť výšok od 210 po 228 cm prekonal na prvý pokus, prvýkrát zaváhal až na 231 cm, kde mal nádejný prvý aj tretí pokus. "Som spokojný, ale 231 cm by ma ešte viac potešilo. Bol by to splnený limit na majstrovstvá sveta. Ku koncu som už nevládal, škoda že som neskočil 231 cm na prvý pokus, to už by som bol v eufórii. Zdolal som Erika Kynarda, čo je cenný skalp," uviedol Lukáš Beer pre RTVS.



Dvadsaťsedemročný Beer je jedným zo slovenských istých účastníkov marcových halových majstrovstiev Európy v Belehrade. Druhý slovenský reprezentant Matúš Bubeník skončil svoje stredajšie banskobystrické predstavenie na 220 cm. Výkon o 5 cm vyšší už bol nad jeho sily. Skončil na delenom deviatom mieste.



Dvadsiaty tretí ročník Banskobystrickej latky bol prvým podujatím 2. ročníka Medzinárodnej výškarskej tour. O celkových víťazoch a držiteľoch prémie 5000 USD sa rozhodne na druhom podujatí - Beskydskej laťke v Třinci v sobotu 11. februára. Výškarský míting pod Urpínom sa konal v rámci aktivít Banskej Bystrice ako Európskeho mesta športu v roku 2017



1. Sylwester Bednarek (Poľ.) a Derek Drouin (Kan.) obaja 233 cm - svetový výkon roka, 3. Pavel Seliverstov (Biel.) 231, 4. Donald Thomas (Bah.) 231, 5. Lukáš Beer (SR) 228 - osobný rekord, 6. Edgar-Alejandro Rivera (Mex.) 228,...9. Matúš Bubeník (SR) 220