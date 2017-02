Banskobystrická latka bola opäť svetová, padli výkony roka

Najlepší svetový halový výškarský míting Banskobystrická latka (BBL) si zapísal v roku 2017 po prvýkrát v histórii až troch víťazov.....

BANSKÁ BYSTRICA 9. februára (WebNoviny.sk) - Najlepší svetový halový výškarský míting Banskobystrická latka (BBL) si zapísal v roku 2017 po prvýkrát v histórii až troch víťazov. V ženskej kategórii nečakane triumfovala Ukrajinka Iryna Heraščenková výkonom 193 cm a v mužskej sa museli o víťazstvo podeliť až dvaja pretekári - olympijský víťaz z Ria Derek Drouin z Kanady a prekvapenie aktuálnej halovej sezóny Poliak Sylwester Bednarek. Obaja dosiahli svetový výkon roka 233 cm. Mužská súťaž bola ozdobou celého mítingu, keď až štyria pretekári sa dostali cez hranicu 230 centimetrov. Dokázali to ešte Bielorus Pavel Seliverstov a Američan Donald Thomas (obaja 231).



"Z nášho pohľadu bol banskobystrický výškarský míting opäť vydarený. Diváci sa bavili a videli sme svetové výkony roka v súťaži mužov. Forma Dereka Drouina v úvode sezóny nás doslova šokovala, lebo nebol ďaleko od toho, aby skočil 235 centimetrov, čím by vyrovnal kanadský rekord. Veľkým prekvapením bolo, že 233 cm skočil aj Sylwester Bednarek z Poľska. V Banskej Bystrici sme teda zrejme videli hlavného favorita na titul halového majstra Európy. Z tohto pohľadu a vzhľadom na to, že bolo plné hľadisko a prišli sem najväčšie svetové hviezdy, môžeme byť spokojní," uviedol po skončení pretekov predseda organizačnej rady BBL 2017 Alfons Juck. .



Potešil aj Slovák Beer



Túto výšku však nepokorili a na nižších sa už ´vybíjať´ nechceli. Dohodli sa, že si prvenstvo podelia.



"Bol som rád, že sa mi ich podarilo presvedčiť. Vždy je to na ich rozhodnutí. Môžu uznať, že sú už unavení a podeliť sa o víťazstvo. Mal som pocit, že tak chcú urobiť. Presvedčili sme ich ešte na jeden skok, no ďalej na nižších výškach už nechceli pokračovať. Takže sa stalo, že prvýkrát v histórii podujatia sa prvé miesto rozdelilo medzi dvoch výškarov," vysvetlil A. Juck.



Zo slovenských výškarov potešil bystrické publikum Košičan Lukáš Beer. Pod Urpínom si utvoril osobný rekord 228 cm, celkovo obsadil piate miesto, pričom jeho pokusy na latke 231 cm boli sľubné.



"Dúfam, že to nebol môj životný výkon. Verím, že ten ešte len príde. Som spokojný s tým, čo som dosiahol v Banskej Bystrici, i keď 231 cm by ma potešilo ešte viac, keďže ide o limit na majstrovstvá sveta. Nevadí, pokúsim sa oň na iných podujatiach, možno už najbližšie v sobotu v Třinci. Ku koncu som už nevládal, ale zdolal som Erika Kynarda, čo je cenný skalp. Nebolo to optimálne, chýba mi viac takýchto súťaží. Toto bol prvý míting v tomto roku, na ktorom som súťažil s kvalitnými borcami," netajil svoje pocity Beer.



Medzi ženami triumf Heraščenkovej



V ženskej súťaži dominovali Ukrajinky. Zvíťazila Iryna Heraščenková, ktorá sa ako jediná dostala v hale na Štiavničkách nad latku vo výške 193 cm. Zlepšila si tak o 4 cm sezónne maximum a zároveň dosiahla tretí najlepší svetový výkon roka. Pri pokusoch o vyrovnanie osobného rekordu 195 cm trikrát neuspela.



Spomedzi osmičky pretekárok, ktoré zdolali 189 cm, bola na tom na pokusy najlepšie ďalšia Ukrajinka Julia Levčenková. Obe výškarky z tejto krajiny tak prekvapujúco odsunuli na tretie miesto úradujúcu olympijskú víťazku z Ria de Janeiro Španielku Ruth Beitiovú.



"Ťažko povedať, či ženská súťaž zaostala za očakávaním. Každopádne výškarky podali dobré výkony. Musíme sa zamyslieť, či sme nasledujúcu výšku po 189 centimetroch nenastavili príliš vysoko. Latka sa zdvihla až o štyri centimetre. Ak by sme dali najprv 191 a potom 193, vývoj mohol byť iný. Mysleli sme aj na dodržanie časového rozpisu. Napriek tomu Heraščenková potvrdila, že bude teraz hlavnou adeptkou na víťazstvo v 2. ročníku Medzinárodnej výškarskej tour v Třinci, kde sa počíta výkon z Banskej Bystrice a bojuje sa o celkovú prémiu 5000 amerických dolárov. Verím, že Španielka Beitiová jej to nebude chcieť len tak ľahko darovať," zhodnotil ženskú súťaž Alfonz Juck.



Dvadsiaty tretí ročník Banskobystrickej latky bol v stredu 8. februára 2017 prvým podujatím 2. ročníka Medzinárodnej výškarskej tour. O celkových víťazoch a držiteľoch prémie 5000 USD sa rozhodne na druhom podujatí - Beskydskej laťke v Třinci v sobotu 11. februára.