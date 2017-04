Banská Bystrica v závere otočila zápas s Nitrou, vo finále opäť vyhráva

Hokejisti Banskej Bystrice triumfovali nad domácou Nitrou 3:2 v stredajšom treťom stretnutí finále play-off Tipsport ligy 20162017 a v tejto sérii....

NITRA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Banskej Bystrice triumfovali nad domácou Nitrou 3:2 v stredajšom treťom stretnutí finále play-off Tipsport ligy 2016/2017 a v tejto sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 2:1.



Skóre otvoril v 11. min útočník Banskej Bystrice Ty Wishart, ale už o štyri minúty vyrovnal Henrich Ručkay, ktorý v prostrednom dejstve svojím druhým presným zásahom dokonca poslal Nitru do vedenia..





V 55. min však vyrovnal slovenský reprezentant v drese Banskej Bystrice Pavol Skalický a keď už smeroval duel do predĺženia, 21 sekúnd pred koncom rozhodol o triumfe "baranov" Brock Higgs. Ďalší finálový zápas je na programe už vo štvrtok o 18.00 h opäť v Nitre.



Hokej - Tipsport liga 2016/2017 - finále play-off - tretí zápas (hrá sa na štyri víťazstvá):



15. H. Ručkay (Timotej Šille, M. Tvrdoň), 38. H. Ručkay (Rais, Krištof) - 11. Wishart (Higgs, Skalický), 55. Skalický, 60. Higgs (Ďatelinka, Bortňák)



: 3:5 na 2 min, : 1:0, : 0:0, : Babic, Kincses - Soós, M. Németh (všetci Maď.), 3600 divákov



Zostavy:



: Hartzell - Ordzovenský, Milam, Mezei, Rais, M. Versteeg, Meland, Korím, Pupák - Blackwater, Marek Slovák, Macík - Kutálek, Krištof, H. Ručkay - M. Tvrdoň, Timotej Šille, J. Šiška - F. Bajtek, L. Paukovček, J. Štefanka



: Bacashihua - Wishart, Maione, Kubka, Sersen, J. Carlsson, V. Mihálik, I. Ďatelinka, M. Rosandič - D. Buc, T. Surový, Hickmott - Kafka, T. Zigo, Truchno - Handzuš, Higgs, Skalický - Lamper, Bortňák, Matoušek



"Vyzeralo to, že zápas pôjde do predĺženia, potom však prišla jedna nezvládnutá situácia z našej strany... Za stavu 2:1 sme mali šance a škoda, že sme aspoň jednu z nich nevyužili a neodskočili sme do vedenia o dva góly. Séria je vyrovnaná, rozhodujú detaily ako dnes. Zajtra svitne nový deň a urobíme všetko pre to, aby sme vyrovnali na 2:2."



"Potrebovali sme to oživiť, urobili sme nejaké zmeny vo formáciách a malo to účinok. Utvorili sme si niekoľko dobrých šancí a možno aj trochu so šťastím nám to tam padlo. To k tomu patrí. Ako dala Nitra góly na našom ľade, dnes to tam padlo nám. Vedenie 2:1 na zápasy však ešte nič nerieši. Zajtra to bude ďalší ťažký deň, na ktorý sa musíme zodpovedne pripraviť."



,