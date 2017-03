Banská Bystrica aj Nitra získali tretí bod v sérii, v Poprade sa po dráme predlžovalo



Hokejisti Banskej Bystrice uspeli na ľade Nových Zámkov v treťom stretnutí play-off najvyššej slovenskej súťaže Tipsport ligy. "Barani" zvíťazili v pondelok 4:1 a v sérii hranej na štyri zápasy vedú 3:0.



Prvá tretina stretnutia bola vyrovnaná a skončila sa bez gólov. V druhej mali prevahu hosťujúci hráči a ujali sa trojgólového vedenia, dvakrát skóroval Higgs a raz Matoušek. V poslednej dvadsaťminútovke stretnutia stav zápasu zdramatizoval domáci Paulovič, k žiadnemu prekvapeniu však nedošlo. Na konečných 4:1 nakoniec presným zásahom do prázdnej bránky Nových Zámkov upravil Higgs a zavŕšil hetrik. Banská Bystrica o svojom postupe môže rozhodnúť už v utorok, štvrtý zápas série sa bude hrať na ľade Nových Zámkov od 18.00 h..





Hokejisti majstrovskej Nitry zvíťazili na ľade Popradu 4:3 po predĺžení. V prvej tretine sa domáci ujali dvojgólového vedenia zásahmi Hvilu a Svitanu, Hostia znížili gólom Krištofa, ktorý sa strelecky presadil aj v druhej dvadsaťminútovke a vyrovnal na 2:2.



Tri minúty pred koncom základného hracieho času potešil domácich fanúšikov svojím druhým gólom Hvila a vyzeralo to na domáce víťazstvo. Nitrania však odvolali brankára a power-play im vyšla - v 59. min vyrovnal Cope. Nakoniec boli úspešnejší aj v predĺžení, v 68. min im víťazstvo zariadil Versteeg. Nitra vedie v sérii už 3:0 a postup do najlepšej štvorky môže v Poprade spečatiť už v utorok.



Hokej - Tipsport liga 2016/2017 - štvrťfinále play-off - tretie zápasy (hrá sa na štyri víťazstvá) - pondelok:







55. Paulovič (M. Hudec, Š. Novotný) - 23. Higgs (Skalický, Hickmott), 29. Higgs (Sersen, Kubka), 33. Matoušek (Češík, Lamper), 60. Higgs (Kubka, Sersen) : 7:4 na 2 min, navyše Maier (N. Zámky) 10 min za nešp. správanie, : 1:1, : 0:0, : D. Konc, Müllner - M. Orolin, Tvrdoň



Zostavy:



Lundström - Drtina, Cardwell, Sandgren, Š. Novotný, Rehák, Maier, Tibenský, Makovský - Saarinen, Kytnár, Paulovič - Hujsa, M. Hudec, Kučkin - Čaládi, Svoboda, McParland - Dubec, Lelkeš, Fábry



Bacashihua - Rosandič, Wishart, Sersen, Kubka, Mihálik, Carlsson, Sedlák, Belluš - Hickmott, Surový, Skalický - Truchno, Zigo, Kafka - Bortňák, Higgs, Handzuš - Matoušek, Češík, Lamper







4. Hvila (Kroták), 5. Svitana (Guľajev, Štrauch), 57. Hvila (Mlynarovič) - 7. Krištof (Kutálek, H. Ručkay), 26. Krištof (Rais, H. Ručkay), 59. Cope (Rais), 68. M. Versteeg (Meland) : 7:10 na 2 min, 0:0, : Lokšík, Štefik - Smrek, Korba, 2085 divákov



Zostavy:



: Šúrek - Fabian, Guľajev, Suchý, Dinda, Ibragimov, Ježek, Pokovič, Davydov - Lichanec, Zagrapan, Štrauch - Kroták, Troliga, Matúš Paločko - Hvila, Mlynarovič, Svitana - D. Bondra, Murček, Matej Paločko



: Hartzell - Milam, Ordzovenský, Rais, Mezei, Meland, M. Versteeg, Pupák, Korím - Cope, Marek Slovák, Blackwater - H. Ručkay, Krištof, Kutálek - Macík, Timotej Šille, Tvrdoň - J. Štefanka, L. Paukovček, Bajtek







