Banky upravujú svoje cenníky, poplatky začali rásť



BRATISLAVA 26. marca (Webnoviny.sk) - V posledných mesiacoch sa čoraz častejšie hovorí o zdražovaní služieb bánk. Ako uvádza portál voFinanciach.sk, zmeny cenníkov, ktoré sa v posledných mesiacoch dejú, sa týkajú niekoľkých oblastí. Rozsah zvyšovania je veľmi rozmanitý.



“Napríklad balíky účtov stúpli niekde aj o 10 až 20 %, rovnako aj výbery kartou z bankomatov, hotovostné operácie na pobočke, prípadne realizácia pokynov na účte priamo v pobočke,“ skonštatoval finančný odborník z Partners Group SK Tomáš Herud. .



Banky rozširujú ponúkané služby



Ako doplnil výkonný riaditeľ portálu FinancnyKompas.sk Maroš Ovčarik, niektoré banky rozširujú ponúkané služby. Napríklad cez cestovné poistenie ku platobným kartám, prípadne do balíkov služieb vkladajú viacero platobných kariet a podobne.



Okrem toho niektoré banky zdražujú podľa Ovčarika niektoré jednorazové manuálne služby, napríklad zmeny a dodatky v úverových zmluvách, rušenie trvalých príkazov alebo vydávanie výpisov k účtu na pobočke.



“Dôvody zmien sú podľa môjho názoru klesajúce úrokové výnosy a snaha bánk poklesy aspoň čiastočne kompenzovať,“ poznamenal Ovčarik. Aktuálny stav je podľa Heruda z Partners Group SK spojený hlavne s reguláciou úverov Národnou bankou Slovenska.



Prísnejšie posudzovanie klientov obmedzí podľa neho objem poskytnutých úverov. Niektoré banky práve preto začali zvyšovať svoje poplatky už s predstihom od decembra 2016, nakoľko predpokladajú postupné znižovanie objemu poskytnutých úverov a to najmä v druhej polovici roka.



Ďalšie úpravy cenníkov



Banky vzhľadom na vývoj ziskovosti bankového sektora majú podľa Ovčarika dôvody aj na ďalšie úpravy cenníkov. Či k tomu pristúpia, je podľa neho otázkou konkurenčného boja a citlivosti klientov na prípadne ďalšie zmeny.



Tomáš Herud sa domnieva, že poplatková politika bude do budúcna postavená na postupnom zvyšovaní základných balíkov služieb. Na druhej strane ale už dnes banky motivujú a stále viac budú motivovať zľavami z poplatkov za aktívne využívanie účtu.



“Banky nie sú charita a nemôžu svoju činnosť, podobne ako iné firmy, vykonávať so stratou,” skonštatoval Pavel Škriniar z portálu FinancnaHitparada.sk. Banky sú navyše podľa neho zaťažené množstvom regulačných obmedzení a opatrení, a to si vyžaduje náklady.



Niektorí ľudia nemajú dôveru v internetové banky, lebo nemajú kamenné pobočky, ale bankám s kamennými pobočkami vyčítajú vysoké poplatky. Pobočka niečo stojí, rovnako ako personál v nich. "Ak ide teda o poplatky, na trhu sú nízkonákladové banky ale i benefity kamenných bánk - stačí si vybrať alebo splniť podmienky kladené bankou,“ dodal Škriniar.