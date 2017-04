Bankoví krotitelia mýtov: Mesiac kníh plní účel, marec sa v predaji radi medzi top mesiace

Bratislava, 12. apríla 2017 ( WBN/PR ) – Marec získal označenie Mesiac kníh, pretože v minulosti bol v tomto období predaj kníh veľmi slabý. Analýza Slovenskej sporiteľne, že to už nie je pravda. Z posledných 12tich mesiacov sa tohtoročný marec zaradil na štvrtú priečku z hľadiska počtu a objemu platieb v kníhkupectvách. Lepšie na tom boli len predvianočné mesiace, teda október až december 2016. Pozitívnou správou je, že Slováci čítajú viac, keďže predaj si pripísal medziročne lepšie čísla počas celého roka. Počas posledných 12 mesiacov použili klienti najväčšej slovenskej banky v kníhkupectvách platobnú kartu 671 tisíc krát (medziročne o 15 % viac) a celkovo zaplatili za nákupy v hodnote viac ako 12 miliónov eur (medziročne o 13,5 % viac). Priemerná platba kartou bola 18 eur. Takmer štvrtinu z 12 miliónov nechali Slováci v kníhkupectvách počas decembra a potvrdili tým, že kniha je najobľúbenejším a najčastejším vianočným darčekom Slovákov.Mesiac kníh si pripomíname od roku 1955 a vymysleli ho kníhkupci aj kvôli nízkej jarnej návštevnosti v kníhkupectvách. A marec zvolili, lebo sa v tomto mesiaci narodil a zomrel Matej Hrebenda, významný buditeľov, ktorý sa podieľal na šírení slovenskej knižnej kultúry. „Marec ako mesiac knihy na Slovensku stále viac rezonuje a pripomína si ho množstvo firiem či médií. Aj my každý marec pripravujeme aktivity, do ktorých sa na webe i v kamenných kníhkupectvách aktívne zapájajú desiatky tisíc Slovákov. Za tohtoročným úspechom vidím aj fakt, že v marci vyšli dlho očakávané tituly – napríklad Smäd, ktorý napísal majster severského krimi Jo Nesbo,“ vysvetľuje Michal Brat, marketingový riaditeľ spoločnosti Martinus. .Koľkokrát platili Slováci v kníhkupectváchPotešujúcou správou je, že takmer v každom mesiaci z posledných 12tich sme zaznamenali rast v počte a objeme platieb v kníhkupectvách. Výnimkou bol len február tohto roka. „Dovolím si povedať, že po rokoch skepsy a všeobecných konštatovaní, že Slováci nečítajú, si môžeme dovoliť opatrný optimizmus podložený aj takýmito číslami. Knihy sú opäť v kurze a nebývalo sa tiež darí domácim autorom. Pevne verím, že tento trend je len začiatkom éry, keď sa literatúra vracia v našej spoločnosti na dôležitú pozíciu,“ dodáva Michal Brat.Koľko zaplatili Slováci v kníhkupectvách (v tis. eur)