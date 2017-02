Baktérie sú čoraz odolnejšie. Ktorých sa najviac obáva WHO

ŽENEVA 27. februára (WebNoviny.sk) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zverejnila v pondelok zoznam 12 najnebezpečnejších baktérií, ktorým chce prispieť k urýchleniu vývoja nových antibiotík.



Na zozname najnebezpečnejších baktérií WHO sa ocitli tie, ktoré sú odolné voči viacerým druhom antibiotík a predstavujú nebezpečenstvo pre nemocnice, domy opatrovateľskej služby či osoby s oslabeným imunitným systémom. Patria medzi ne acinetobaktérie, pseudomonáda a rozhličné druhy enterobaktérií vrátane baktérie Escherichia coli. Tieto tri skupiny baktérií môžu spôsobiť smrteľne nebezpečné infekcie postihujúce napríklad krv alebo pľúca..



Ďalšie baktérie na zozname WHO tvoria skupinu mikroorganizmov čoraz väčšmi odolných voči antibiotikám. Do tejto kategórie patria baktérie spôsobujúce kvapavku, otravu potravinami či dyzentériu.



"Odolnosť (baktérií) voči antibiotikám je na vzostupe a nám rýchlo ubúdajú možnosti liečby," uviedla námestníčka generálnej riaditeľky WHO Marie-Paule Kienyová.



Farmaceutické spoločnosti sa vývoju nových antibiotík vyhýbajú, pretože riskujú, že ak sa baktéria voči nim stane odolná, budú neúčinné. "Ak sa budeme spoliehať len na trh, nebudeme mať včas k dispozícii antibiotiká, ktoré naliehavo potrebujeme," konštatovala Kienyová.