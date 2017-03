Babišove peniaze sa stali terčom kritiky, snemovňa ho vyzvala na objasnenie príjmov

PRAHA 15. marca (WebNoviny.sk) - Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v Prahe schválila uznesenie, v ktorom požiadala ministra financií Andreja Babiša, aby do konca apríla hodnoverne vysvetlil svoje príjmy a súčasne vyvrátil vážne podozrenia z daňových únikov. Ak by sa tak nestalo, mal by predseda vlády Bohuslav Sobotka vyvodiť voči nemu personálne dôsledky. Za dokument hlasovalo 96 poslancov vrátane predstaviteľov koaličných strán ČSSD a KDU-ČSL, proti bolo 27 zákonodarcov - s výnimkou jediného všetci z klubu hnutia ANO, ktorého lídrom je práve Babiš.



To je záver rokovania snemovne, na program ktorého sa z iniciatívy exministra financií Miroslava Kalouska dostal aj bod pod názvom Daňové podvody ministra financií..





Na 150-minútovej rozprave, v rámci ktorej bránil Andreja Babiša v neprítomnosti šéf klubu ANO Jaroslav Faltýnek, odzneli z Kalouskových úst podozrenia zo štyroch daňových podvodov.



Samotný šéf českého rezortu financií, podnikateľ slovenského pôvodu, reagoval na závery snemovne slovami: "Už nebudem nič dokazovať, všetko som už povedal. Zverejnil som príjmy, zverejnil som daňové priznania. Už nemám čo povedať, rozpočtový výbor bol zmanipulovaný. Spolupráca Kalousek-Sobotka je evidentná. Prečo by som ja mal ešte niečo hovoriť?"



Babiš súčasne poznamenal: "V snemovni sedí matrix, ktorý tam sedí 20 rokov, ktorý nič iného nerobí. Robí lex Babiš a teraz zasa potrebuje Babiša poškodiť. Snemovni nič nedám."



Pre internetový server Novinky.cz Babiš uviedol, že ak ho premiér Sobotka odvolá, bude mať aspoň čas na kampaň pred parlamentnými voľbami. "Nie je na to žiadny dôvod, pokiaľ sa tak rozhodne, tak to bude jeho rozhodnutie. Keď ma odvolá, tak sa nedá nič robiť, tak tú prácu nedokončím," formuloval.