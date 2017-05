Babiš podal trestné oznámenie pre nahrávku, na ktorej dáva rady novinárovi

PRAHA 5. mája (WebNoviny.sk) - Minister financií ČR Andrej Babiš podal dnes trestné oznámenie v súvislosti s audiozáznamom, na ktorom je zachytený jeho rozhovor s novinárom denníka MF Dnes Markom Přibylom, ktorého vydavateľstvo Mafra krátko po zverejnení záznamu prepustilo.





Babiš hovoril s redaktorom vydavateľstva, ktoré mu do februára patrilo, na monitorovanom stretnutí o článkoch týkajúcich sa jeho politických súperov a zaujal postoje k termínom ich zverejnenia..



Pritom sa líder hnutia ANO, vicepremiér a šéf rezortu financií v minulosti dušoval, že médiá zo svojho portfólia neovplyvňuje. Na tom trvá aj naďalej, audiozáznam v prvej reakcii označil za špinu, ktorá je súčasťou proti nemu vedenej diskreditačnej kampane.



Pre dôvodné podozrenie z dlhodobého sledovania a odpočúvania v postavení ústavného činiteľa podal dnes Babiš trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, vyplýva z jeho slov pre internetový server Novinky.cz.



Babiš aj v tomto prípade hovorí o tom, že nahrávku nepočul a nevie, či je autentická. Odmietol potvrdiť aj to, že vôbec hovoril so spomínaným novinárom, a zdôraznil, že chce, aby sa prípad vyšetril. Nahrávka nič nedokazuje, pokojne môže ísť o manipuláciu, podčiarkol.