Babiš navrhuje výstavbu nového vládneho komplexu v Prahe

Český minister financií Andrej Babiš navrhuje vybudovať v Prahe-Letňanoch novú vládnu štvrť pre 11.000 zamestnancov svojho i ďalších ministerstiev. V....

PRAHA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Český minister financií Andrej Babiš navrhuje vybudovať v Prahe-Letňanoch novú vládnu štvrť pre 11.000 zamestnancov svojho i ďalších ministerstiev.



V rozhovore pre denník Právo povedal, že výstavbu by financoval predajom ministerských budov v lukratívnom centre Prahy. Denník Právo upozornil, že podobnou myšlienkou sa zaoberali aj minulé vlády, žiadna ju však nezačala realizovať. Podľa Babišových predbežných odhadov by nová úradnícka štvrť pri konečnej stanici metra linky C vyšla na približne šesť miliárd českých korún (222 miliónov eur).



"Myšlienka je postaviť obrovský kancelársky komplex v Letňanoch, kde by mohlo pracovať desať- až jedenásťtisíc ľudí. Mohlo by tam sedieť nielen všetkých 6715 úradníkov ministerstva financií a jeho podriadených organizácií, ale výhľadovo by sa tam mohli presťahovať aj ďalšie rezorty a úrady," povedal Babiš denníku Právo.



Podľa jeho slov sú zamestnanci z jeho rezortu a podriadených organizácií roztrúsení v 38 budovách s celkovou rozlohou vyše 201.000 štvorcových metrov.



"Zosťahovanie by dávalo zmysel aj preto, že by sme mohli využiť množstvo synergií. Úrady by boli pokope, komunikácia a logistika by boli účinnejšie, ušetrili by sme na energiách a na upratovaní, ochrane a v rade ďalších oblastí," citovala Babiša webová stránka Českej televízie. "V Paríži majú tiež jeden vežiak, v ktorom sídli niekoľko rezortov," pripomenul.



Podľa ministra by to bolo výhodné nielen pre úradníkov, ale aj pre návštevníkov, ktorí by tak nemuseli "obehávať" úrady na rôznych adresách.