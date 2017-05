Babiš demisiu premiéra Sobotku nečakal, podľa neho poškodzuje prácu ministrov

Český premiér Bohuslav Sobotka oznámením zámeru podať demisiu poškodil povesť celej vlády, vyhlásil v utorok v tejto súvislosti minister financií....

PRAHA 2. mája (WebNoviny.sk) - Český premiér Bohuslav Sobotka oznámením zámeru podať demisiu poškodil povesť celej vlády, vyhlásil v utorok v tejto súvislosti minister financií a šéf hnutia ANO Andrej Babiš. Reakciu šéfa rezortu financií citoval český spravodajský server Novinky.cz.



"Som prekvapený, to som nečakal. Pán premiér poškodzuje prácu celej vlády, ministrov, postupne ničil povesť vlády neustálymi útokmi proti mne," povedal Babiš pre Novinky.cz."Je to zúfalý krok zúfalého človeka. Potvrdila sa jeho neschopnosť niečo rozhodnúť," dodal..





Sobotka označil demisiu svojho kabinetu za "najčistejšie" riešenie súčasnej krízy vo vládnej koalícii. Prípadným odvolaním ministra financií by totiž podľa vlastných slov urobil z Babiša "mučeníka, čo nechce". Takýto scenár by podľa Sobotku prospel len samotnému Babišovi.



Andreja Babiša by mal v stredu prijať český prezident Miloš Zeman.



, ,