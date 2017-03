BILLA pozastavila predaj niektorých mäsových produktov z Brazílie

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Spoločnosť BILLA na základe pokynov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) SR a príslušných regionálnych veterinárnych a potravinových správ pozastavila predaj niektorých mäsových produktov brazílskeho pôvodu. Informovala o tom v utorok firma.



"V súvislosti s pozastavením tovaru by sme chceli zdôrazniť fakt, že pozastavenie predaja produktu ešte neznamená, že produkt je nevyhovujúci. Momentálne čakáme na oficiálne stanovisko veterinárnych správ - záver a výsledky vyšetrení nám neboli ešte doručené. Spoločnosť BILLA však preventívne odobrala vzorky na vlastné náklady a tieto výsledky vyšli v poriadku," uviedol obchodný reťazec v stanovisku. .



Billa vie kvalitu doložiť



Brazílske produkty, ktoré predáva spoločnosť BILLA v predajniach, boli prekontrolované so zoznamom producentov, ktorých sa kauza s mäsom z Brazílie týka.



"Ani jeden náš produkt nepochádza od spomínaných spoločností. BILLA zároveň disponuje prehláseniami a laboratórnymi výsledkami od svojich dodávateľov, že nimi dodávané produkty sú kvalitné a vyhovujúce na konzumáciu," ubezpečila spoločnosť s tým, že v súlade s pokynmi Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR nie je nateraz nutné pozastaviť predaj ostatných mäsových produktov.



Kontroly Štátnej veterinárnej a potravinovej správy (ŠVPS) preukázali pochybenia pri 17 mäsových výrobkoch, ktoré sa dovážali z Brazílie.



Testy pokračujú ďalej



ŠVPS pozastavila predaj 237 produktov a doposiaľ vykonala testy na 82 vzorkách, pričom testy pokračujú aj naďalej. Informovala o tom na pondelkovom brífingu ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná spolu s predsedom ŠVPS Jozefom Bírešom.



Okrem toho podľa Bíreša veterinári zistili nedostatočnú kvalitu v desiatich produktoch kuracej pečene. Päť mäsových prípravkov bolo označených ako kuracie mäso, aj napriek tomu že boli osolené. Podľa Bíreša mala soľ zrejme slúžiť na prekrytie zápachu, keďže mäso už nebolo dostatočné kvalitné.



Ďalšie dva výrobky pochádzali zo závodov, na ktoré sa vzťahoval zákaz dovozu na trh Európskej únie. Spolu tak ŠPVS zistila pochybenia v 17 prípadoch brazílskeho mäsa. „Všetky tieto výrobky je zakázané predávať a budú zaslané na likvidáciu,“ uviedol Bíreš. Testy na konzervačné látky aj na prítomnosť salmonely stále prebiehajú. Výsledky testov by mali byť známe do konca týždňa.