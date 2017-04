BILLA a Jamie Oliver pozývajú deti do zázračnej záhradky!

Bratislava, 24.4.2017 ( WBN/PR ) – Rodičia, pozor, dôležité hlásenie! BILLA Slovensko a slávny šéfkuchár Jamie Oliver zvolávajú všetky zvedavé deti bažiace po akčných zážitkoch, aby neváhali a zapojili sa do supertajnej misie, aká ešte na Slovensku nebola. Zatiaľ čo čítate túto správu, na pulty predajní BILLA práve prichádza album Jamieho záhrada. Otvorte ho a napínavá cesta záhradkou plnou ovocia, zeleniny a ďalších čerstvých potravín sa môže začať!Tak ako, sú vaši dobrodruhovia pripravení na veľký objaviteľský výlet? Červík prebývajúci v Jamieho záhrade im na 116 stranách ukáže, ako si vypestovať poklady domácej úrody, ako z nich navariť fantastické recepty plné energie aj ako si vyrobiť parádne veci, či už škatuľu na pukance alebo štýlové pozvánky na detskú párty. A je toho oveľa, oveľa viac! Čo stránka, to nové dobrodružstvo, hra, extra tip, návod, zaujímavosť alebo vtipný fakt o jedlách, ktoré máme radi. .Album je ako záhradka, ihrisko aj tvorivá dielnička v jednom kompaktnom balení – zmestí sa do každej školskej tašky, rozvíja tvorivosť a fantáziu, učí nové fakty zábavnou formou a posilňuje v deťoch pozitívny vzťah k zdravej strave aj k vlastnoručnej práci. Jednoduché výzvy zvládne dieťa plniť samo, so zložitejšími mu môžete pomôcť vy a užiť si tak spoločne strávený rodinný čas v znamení zábavného naberania vedomostí aj nových zručností.V rámci misie môžu malí bádatelia zbierať špeciálne nálepky, ktoré zakúpite v Bille, a lepiť ich do albumu. Niektoré po pošúchaní voňajú, iné svietia v tme, ďalšie sa menia po zahriatí či schladení. Skrášlia Jamieho záhradu, ale napríklad aj obal na zošit či peračník.S Jamieho záhradou prichádza do vašej kuchyne nová éra – už žiadne ohŕňanie nosom nad porciou brokolice na tanieri. Po prelúskaní stránok albumu vás budú vaši drobci sami prosiť o dupľu zeleniny.S Jamieho záhradou prichádza do vašej kuchyne nová éra – už žiadne ohŕňanie nosom nad porciou brokolice na tanieri. Po prelúskaní stránok albumu vás budú vaši drobci sami prosiť o dupľu zeleniny.Nezabudnite, už od 19. apríla vo vašej Bille.Viac informácií, receptov, návodov a hier na stiahnutie nájdete na stránke: www.billa.sk/jamieho_zahrada