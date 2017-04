Až dvadsaťštyri percent vysokoškolákov chce opustiť Slovensko na dlhší čas

KOŠICE 14. apríla (WebNoviny.sk) – Takmer 24 percent vysokoškolákov zamýšľa opustiť Slovensko na dlhší čas alebo dokonca natrvalo a 18 percent plánuje odísť na kratší čas s perspektívou návratu do jedného roka. Dvadsaťdva percent slovenských vysokoškolákov neplánuje opustiť Slovensko.



Čísla nemusia byť konečné .



Tieto čísla však nemusia byť konečné, keďže 36 percent vysokoškolákov sa ešte nerozhodlo a päť percent nad odchodom zo Slovenska doposiaľ neuvažovalo.





Vyplýva to zo správy výskumu, ktorý je súčasťou projektu Psychologický mechanizmus zmien rizikového správania školákov a vysokoškolákov, rizikové správanie a emigračné, migračné zámery, ktorú vypracovali Oľga Orosová a Marta Kulanová z Filozofickej fakulty UPJŠ Košice.





Výskumný tím na Filozofickej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 2016 oslovil všetky vysoké školy na Slovensku s ponukou zapojenia ich vysokoškolákov do skúmania migračných, emigračných zámerov. Z celkového počtu 35 pozvaných slovenských vysokých škôl sa oficiálnou cestou do výskumu zapojilo 18 vysokých škôl, celkovo 489 vysokoškolákov rôznych odborov štúdia.



Na spracovaní dát sa stále pracuje



Podľa autoriek správy zistenia naznačujú, že za emigračnými zámermi slovenských vysokoškolákov je mnoho potenciálne vysvetľujúcich sociálno-psychologických faktorov.



Preukázala sa napríklad vyššia miera emigračných zámerov v spojení s vyššou ochotou riskovať, otvorenosťou voči skúsenosti, potrebou zmeny, emočnou nepohodou či negatívnym vnímaním ekonomickej situácie na Slovensku. Rovnako sa prejavila nižšia miera zámeru odísť v spojení s vyššou spokojnosťou s rodinou či náboženskou angažovanosťou. Na spracovaní dát získaných výskumom sa ešte ďalej pracuje.



Medzinárodné skúmanie emigračných zámerov vysokoškolákov na univerzitách na Slovensku, v ČR, Litve, Belgicku, Bulharsku, Maďarsku a na Ukrajine koordinuje Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Prinesie to cenné informácie pre porovnanie emigračných zámerov našich vysokoškolákov s vysokoškolákmi iných krajín naprieč Európou.