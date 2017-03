Až 85 percent exportu Slovenska vlani smerovalo na trhy EÚ



v stredu štatistický úrad Európskej únie Eurostat.



Pre väčšinu členov EÚ bol v roku 2016 hlavným partnerom v prípade exportu iný štát únie. Výnimkou boli Nemecko, Írsko, Malta a Veľká Británia, ktorých export smeroval hlavne do USA, ako aj Litva exportujúca najmä do Ruska. Hlavnou destináciou exportu 16 členov EÚ bolo Nemecko..



Slovenský export vlani smeroval hlavne do Nemecka (22 %), Českej republiky (12 %) a Poľska (8 %). V prípade Slovenska pritom najväčší podiel exportu (85 %) smeroval do iných členských krajín únie. Nasledovali Česká republika (na trhy iných členov únie exportovala 84 %), Luxembursko (83 %), Maďarsko (81 %), Poľsko (80 %), Holandsko, Rumunsko a Slovinsko (zhodne 75 %) a Estónsko (74 %). Na opačnom konci boli Veľká Británia (na trhy iných členov EÚ exportovala iba 47 % tovarov), Cyprus (46 %) a Malta (39 %).



Slovenský import prichádzal hlavne z Nemecka (20 %), Českej republiky (17 %) a Rakúska (10 %). Slovensko pritom patrilo ku krajinám s vyše 75-percentným podielom iných členov EÚ na celkovom importe. Až 80 % slovenského dovozu bolo z iných štátov únie. Väčší podiel bol iba v prípade Estónska (82 %) a Lotyšska (81 %). Jediným členom EÚ, na ktorého importe sa únia podieľala menej ako polovicou, bolo vlani Holandsko (47 %).



Hlavným partnerom v importe bol pre všetky krajiny EÚ iný člen únie, okrem Litvy, ktorá dovážala tovary najmä z Ruska (12 %). V prípade siedmich členov EÚ tvoril import z inej krajiny únie viac ako 25 % celkového dovozu. Rakúsko až 43 % tovarov doviezlo z Nemecka, Portugalsko 33 % zo Španielska a Česko 31 % z Nemecka.



