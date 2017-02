Automobilkám u nás chýba 14-tisíc ľudí, stav je alarmujúci

BRATISLAVA 28. februára (WebNoviny.sk) - V automobilovom priemysle aktuálne chýba 14 000 kvalifikovaných pracovníkov. Tento stav je alarmujúci a je nevyhnutné zrýchliť opatrenia, ktoré smerujú k transformácii vzdelávacieho systému pre potreby praxe na všetkých úrovniach vzdelávania.



Na tlačovej besede to povedal prezident Zväzu automobilového priemyslu Juraj Sinay. Zväz preto vyzýva Vládu SR k prijatiu opatrení na zmiernenie deficitu kvalifikovaných zamestnancov a na nastavenie vzdelávacieho systému na ich udržateľný prísun..



Zväz apeluje na podporu duálneho vzdelávania v stredných školách. Navrhuje tiež zaviesť inštitút profesijného bakalára so štvorročným bakalárskym štúdiom, pri ktorom bude minimálne jeden semester praxe. Zväz chce ďalej vysokoškolské štúdium v technických odboroch prepojiť s intenzívnou praxou počas štúdia tak, aby časť vzdelávania bola aj priamo v podnikoch. Žiada tiež prehodnotiť aktuálny model rekvalifikácií, pričom navrhuje riešenie, pri ktorom by zamestnávatelia stanovovali obsah rekvalifikácie.



Model duálneho vzdelávania v stredných školách



Úrady práce by podľa tohto modelu vybrali ľudí, ktorí by počas dvojmesačného rekvalifikačného kurz získali základné návyky a vedomosti a boli by tak pripravení na post operátorov v automobilových spoločnostiach.



Záujemcovia by zároveň mali mať možnosť absolvovať aj ďalšiu profesijnú rekvalifikáciu od troch do 15 mesiacov, vďaka ktorej by získali profesijný certifikát. Zväz automobilového priemyslu už vybral 12 profesií v automobilovom priemysle, v rámci ktorých chcú cez rekvalifikácie pripraviť vyše 7500 pracovníkov pre automobilový priemysel.



Sinay uviedol, že automobilový priemysel naštartoval rozvíjajúci sa model duálneho vzdelávania v stredných školách a študijné programy na vysokých školách, ktoré pripravujú absolventov pre potreby praxe.



"To však nestačí. Je nevyhnutné nastaviť vzdelávací systém tak, aby sa kontinuálne a dlhodobo vytvárali podmienky pre prísun kvalifikovaných zamestnancov do našich závodov. Pokiaľ sa záujem štátu nezmení na reálne skutky, bude sa potenciál konkurencieschopnosti SR nebezpečne znižovať," uviedol dnes Sinay.



Pre potreby automobilového priemyslu je dnes v duálnom systéme zapojených 70 zamestnávateľov a 873 žiakov, ktorí študujú v 23 stredných odborných školách. V školskom roku 2017/2018 duálny systém pre potreby automobilového priemyslu ponúka ďalších 1089 učebných miest.



"Teší nás, že počet žiakov zapojených do duálneho systému vzdelávania má stúpajúcu tendenciu. V druhom ročníku dnes študuje 243 žiakov a v prvom ročníku 630 žiakov. Zo systému však vieme pre potreby trhu praxe využiť prvých 4000 žiakov najskôr až o tri roky. Kvalifikovaných pracovníkov však potrebujeme už dnes," uviedol predseda vzdelávacej komisie Zväzu automobilového priemyslu Július Hron s tým, že okrem systémových krokov sú nevyhnutné aj opatrenia pre okamžité riešenia.



Absolventi nepracujú v odboroch, ktoré vyštudovali



Viceprezident Zväzu automobilového priemyslu Jaroslav Holeček tvrdí, že pre zabezpečenie kvalifikovanej pracovnej sily v prechodnom období, kým sa do praxe dostanú absolventi duálneho vzdelávania, je nevyhnutné, aby kompetentné orgány pristúpili k radikálnym riešeniam v oblasti rekvalifikácií.



"Dnešný systém rekvalifikácií je absolútne nevyhovujúci. O rekvalifikáciách sa dnes rozhoduje bez kompletnej analýzy a posúdenia v kontexte priorít priemyslu. S ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny sme už otvorili diskusiu o koncepte cielených rekvalifikácií, na ktorom chceme ďalej spolupracovať a prevziať zodpovednosť za jeho prípravu a realizáciu. Čiastočným riešením v prechodnom období je aj mobilita pracovnej sily zo zahraničia," skonštatoval Holeček s tým, že mobilita pracovnej sily zo zahraničia však nemôže byť systémovým riešením, ale iba prostriedok, ktorý umožní automobilovému priemyslu na Slovensku nadýchnuť sa.



Sinay upozornil, že každoročne prichádza na trh práce o päť- až 10-tisíc stredoškolských absolventov menej, ako si trh práce vyžaduje a o päť- až 10-tisíc absolventov vysokých škôl viac, ako trh práce potrebuje. Približne 64 percent stredoškolských a 53 percent vysokoškolských absolventov navyše podľa neho nepracuje v odboroch, ktoré vyštudovali.



Ako uviedol, treba riešiť kvalitu vysokého školstva. Hron však upozornil, že napríklad v pripravovanej reforme ministerstva školstva sa vôbec nehovorí o prepojení vzdelávania so zamestnávateľmi.