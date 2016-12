Autodopravcovia chcú odstrániť likvidačné pokuty

BRATISLAVA 27. decembra (WebNoviny.sk) - Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) navrhuje zmeniť zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách tak, aby pokuty pre prevádzkovateľov vozidiel v súvislosti s pravidelnou emisnou a technickou kontrolou neboli likvidačné a zbytočne tvrdé. "V prípade urýchlenej nápravy by sa tak pokuty vyberali len v symbolickej výške pokrývajúcej administratívne náklady na správne konanie," informovali autodopravcovia.



Ak podľa návrhu autodopravcov povinná osoba v lehote do pätnástich dní od doručenia platobného rozkazu podrobí vozidlo pravidelnej emisnej a technickej kontrole, zašle správnemu orgánu, ktorý platobný rozkaz vydal, kópiu protokolu o vykonaní emisnej a technickej kontroly a zároveň v rovnakej lehote uhradí 33 eur, pokuta by sa považovala za uhradenú v plnej výške. Konania začaté pred účinnosťou tejto zmeny by sa podľa UNAS-u dokončili podľa novej úpravy.



Ministerstvo dopravy 22. decembra informovalo, že pripravuje liberalizáciu poskytovania služieb technickej a emisnej kontroly pre motoristov a každý, kto splní zákonom stanovené podmienky, bude môcť v tejto oblasti podnikať. Počet staníc technickej a emisnej kontroly (STK) sa tak zvýši, zároveň sa prehodnotí aj výška pokút, ktoré by sa mali znížiť, a intervaly kontrol pri jednotlivých vozidlách.



Ministerstvo dopravy plánuje zmeny zaviesť v novele zákona o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách. Tieto zmeny by po schválení v parlamente mali nadobudnúť účinnosť v prvej polovici budúceho roku.



"Našim cieľom je zabezpečiť na cestách bezpečné a ekologické vozidlá a nie pokutovať vodičov," povedal minulý týždeň minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Každého, kto dodnes zanedbal svoje povinnosti, rezort dopravy vyzýva, aby si čo najskôr splnil povinnosť a neohrozoval svoje okolie. "Takisto všetkým odporúčam, aby sa zaregistrovali na stránke www.jiscd.sk a nechali si zadarmo posielať upozornenia na blížiaci sa koniec platnosti technickej a emisnej kontroly," upozornil Érsek.



Uvedené zmeny sú podľa ministerstva dopravy dôsledkom jeho dlhotrvajúcej reformnej snahy v tejto oblasti. Už v minulom roku bol zavedený kamerový systém na staniciach technickej aj emisnej kontroly, vďaka čomu ministerstvo už môže prísnejšie kontrolovať aj postihovať nepoctivých prevádzkovateľov staníc technickej a emisnej kontroly. Zároveň kontrola vodičov už nie je iba na cestách, ale priamo v elektronickom systéme.