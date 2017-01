Autobusári chcú vyššie platy, štrajková pohotovosť pokračuje

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Štrajková pohotovosť vo verejnej autobusovej doprave stále trvá. Sociálni partneri počas kolektívneho vyjednávania v uvedenom odvetví totiž zatiaľ nedospeli k dohode. Odborový zväz (OZ) KOVO a Zväz autobusovej dopravy (ZAD) budú pokračovať v rokovaní pred sprostredkovateľom.



Ako v utorok informovala podpredsedníčka a hlavná vyjednávačka OZ KOVO Monika Benedeková, ani po druhom kole kolektívneho vyjednávania nenastal posun v návrhoch sociálnych partnerov.



"Z tohto dôvodu sa OZ KOVO rozhodol požiadať o spoluprácu sprostredkovateľa, takže 24. januára sa uskutoční prvé kolo kolektívneho vyjednávania pred sprostredkovateľom, pred ktorým sa pokúsime ešte hľadať nejaké kompromisné spoločné riešenia tak, aby bola kolektívna zmluva uzatvorená," informovala Benedeková. Odborári žiadajú zvýšiť tarifné mzdy zamestnancov v autobusovej doprave o 10 % a priemerné mzdy o 12 %, zamestnávatelia na to reagovali protinávrhom na rast miezd o 1 %, resp. o 2 %.



Vodiči majú od 700 do vyše tisíc eur



Predsedníctvo Rady OZ KOVO rozhodlo o vyhlásení štrajkovej pohotovosti v autobusovej doprave v dôsledku patovej situácie ešte vlani 20. decembra. Zväz autobusovej dopravy totiž zotrval na svojom návrhu na zvýšenie miezd a odbory trvajú na vyššom raste miezd, napríklad aj z dôvodu nedostatku vodičov autobusov, ktorí už nie sú ochotní pracovať za súčasných mzdových podmienok. Vodiči autobusov v súčasnosti zarábajú mesačne v závislosti od regiónov od 700 eur do vyše tisíc eur v hrubom.



"Vzhľadom na patovú situáciu OZ KOVO a predsedníctvo Rady OZ KOVO vyhlásilo v celom odvetví štrajkovú pohotovosť, takže budeme aktivizovať našu členskú základňu tak, aby bola pripravená v prípade, že nedôjde k dohode ani pred sprostredkovateľom, ísť do ďalších nátlakových aktivít. Samozrejme, nevylučujúc ani nástroj, ktorý nám dáva zákon o kolektívnom vyjednávaní, a tým je štrajk," upozornila Benedeková.



Sú pripravení svoje požiadavky upraviť



Odborári sú pripravení svoje požiadavky určitým smerom upravovať, ale očakávajú ochotu aj z druhej strany. "Mzdy v odvetví verejnej autobusovej dopravy nezodpovedajú náročnosti práce ani dĺžke času, ktorý zamestnanci strávia na pracovisku. Hovoríme to dlhodobo, mzdy sú poddimenzované," uviedla Benedeková. Napríklad, v Českej republike sa podľa nej mzdy vodičov hlavne verejnej autobusovej dopravy zvýšia zhruba asi o 40 %.



"Myslím si, že toto by bolo adekvátne aj na Slovensku, aby aj zamestnanci, ktorých vo verejnej autobusovej doprave začína byť akútny nedostatok, pokiaľ ide o vodičov, aby sa do tohto povolania vracali," dodala.



Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v autobusovej doprave pokrýva priamo jedenásť dopravných spoločností a na základe rozšírenia sa vzťahuje na štrnásť spoločností. Tieto spoločnosti majú spolu približne jedenásťtisíc zamestnancov.