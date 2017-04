Auto vyletelo z cesty a narazilo do zrúcaniny, posádka skončila v nemocnici

Štyria ľudia skončili v nemocnici po nehode, ktorá sa stala vo štvrtok popoludní v katastri obce Píla v okrese Pezinok. Sedemdesiatdvaročný....

BRATISLAVA/PEZINOK 21. apríla (WebNoviny.sk) - Štyria ľudia skončili v nemocnici po nehode, ktorá sa stala vo štvrtok popoludní v katastri obce Píla v okrese Pezinok. Sedemdesiatdvaročný vodič Octavie dostal v zákrute šmyk, vozidlo narazilo do zvodidiel, prešlo do protismeru, zišlo z cesty a narazilo do zrúcaniny v lese.



Celá posádka skončila v nemocnici. Ako agentúru SITA informoval bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff, vodič a maloleté dievča utrpeli ľahké zranenia, 37-ročná žena a 49-ročný muž sú zranení ťažko. Vodičovi alkohol nezistili. Okolnosti nehody vyšetrujú. .