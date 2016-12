Atmosféru vianočných sviatkov cítiť aj vo väzniciach

BRATISLAVA 24. decembra (WebNoviny.sk) - Atmosféru vianočných sviatkov je možné vnímať aj v slovenských ústavoch na výkon väzby a trestu. Ako pre agentúru SITA povedal riaditeľ Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže Adrián Baláž, vo všetkých ústavoch sa pripravujú mimoriadne ponukové listy a plány kultúrno-osvetovej činnosti, v ktorých sú rôzne aktivity pre obvinených a odsúdených.



"Pod vedením personálu ústavu, najmä pedagógov a samostatných referentov režimu, obvinení a odsúdení pripravujú aktivity zamerané na vianočné zvyky a tradície, vrátane vianočnej výzdoby priestorov ústavu, ako aj rôzne športové podujatia. Obvinení a odsúdení sa môžu počas vianočných a novoročných sviatkov zúčastniť na vianočných turnajoch, napríklad šachového, stolnotenisového, žolíkového, tiež turnaja v sudoku, v šípkach, vo futbale, v hre Človeče, nehnevaj sa!, ale aj vianočných vedomostných kvízov," uviedol Baláž.



V niektorých ústavoch sú podľa neho v programe zahrnuté aj prednášky a besedy, napríklad na tému "vianočné zvyky", "vianočné sviatky kedysi a dnes", "novoročné priania", "advent a posolstvo" alebo "Vianoce vo svete".



Počas sviatkov sa upravuje vo všetkých ústavoch aj režim dňa, najmä čas sledovania televízie, ktorý je dlhší ako v bežné dni. "Kultúrno-osvetové aktivity prispievajú k spríjemneniu života väznených osôb počas Vianoc a Nového roka, ovplyvňujú a motivujú ich k pozitívnym zmenám, v rámci ktorých sa prejavuje najmä ľudská spolupatričnosť," vysvetlil Baláž.



Stravovanie počas Vianoc a Nového roka je vo väzniciach prispôsobené zvyklostiam v jednotlivých regiónoch Slovenska.



"Pripravuje sa napríklad fazuľová, šošovicová alebo hríbová polievka, odsúdení dostávajú aj balíčky s ovocím, pričom sa vychádza z limitovaných možností stravnej dávky. Pri stravovaní väznených osôb - cudzincov sa v rámci možností ústavu prihliada na ich kultúrne a náboženské tradície," povedal Baláž.



Štedrovečernú večeru však podľa neho tvoria najčastejšie kapustnica alebo šošovicová polievka, vyprážané rybie filé, zemiakový šalát, vianočné oblátky s medom, ovocie a sladkosti.



Program obvineným a odsúdeným počas sviatkov pripravujú aj väzenskí kapláni. "Vo väzenských kaplnkách okrem svätých omší budú požehnávať betlehemy, spievať s odsúdenými koledy, viesť adorácie, katechézy, spoločné modlitby svätého ruženca či vysluhovať sviatosti. Sviatočné chvíle strávia kapláni s obvinenými a odsúdenými aj pri rozhovoroch či sledovaní filmov s vianočnou a duchovnou tematikou," priblížil Baláž.



Do niektorých ústavov podľa neho prídu aj mládežnícke spevokoly so svojimi koncertnými predstaveniami. Koncertné vystúpenia si pripravili v niektorých ústavoch pod vedením väzenských kaplánov aj samotní odsúdení.



Za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, plnení činností súvisiacich so všeobecným rozvojom osobnosti odsúdeného, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu možno podľa zákona odsúdeným udeliť ako najvyššiu formu disciplinárnej odmeny mimoriadne voľno na opustenie ústavu až na päť dní.



"Mimoriadne voľno na opustenie ústavu nemožno udeliť odsúdenému umiestnenému do ústavu s maximálnym stupňom stráženia. Okrem formy disciplinárnej odmeny možno odsúdenému umiestnenému v otvorenom oddelení ústavu s minimálnym stupňom stráženia povoliť vychádzku mimo ústavu, aby navštívil blízke osoby mimo tohto oddelenia na čas najviac 48 hodín," vysvetlil Baláž.



Predbežne je podľa neho počas vianočných a novoročných sviatkov navrhnutých 104 disciplinárnych odmien vo forme mimoriadneho voľna na opustenie ústavu a 82 vychádzok mimo ústavu. "To znamená spolu je navrhnutých 186 odsúdených, ktorí by mali vianočné a novoročné sviatky stráviť so svojimi blízkymi," dodal Baláž.



Aktuálne sa podľa informácií Zboru väzenskej a justičnej stráže na Slovensku vo výkone väzby nachádza 1458 obvinených a vo výkone trestu odňatia slobody 8613 odsúdených.