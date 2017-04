Atlético vo štvrťfinále Ligy majstrov čelí líškam , Bayern hrá proti Realu Madrid

Bayern Mníchov - Real Madrid

Atlético Madrid - Leicester City

Liga majstrov - štvrťfinále





oba zápasy o 20.45 h





Bayern Mníchov (Nem.) - Real Madrid (Šp.)

Atlético Madrid (Šp.) - Leicester City (Angl.)





odvety v Madride a Leicestri sú na programe v utorok 18. apríla





MNÍCHOV/MADRID 11. apríla (WebNoviny.sk) - Futbalová Liga majstrov ponúkne v stredu ďalšie dva prvé zápasy štvrťfinálovej fázy. Mníchovský Bayern privíta v domácom prostredí obhajcu prvenstva Real Madrid.V druhom súbežne hranom zápase narazí iný madridský tím Atlético na úradujúceho anglického šampióna Leicester City. Obe stretnutia majú výkop o 20.45 h SELČ. .Bayern Mníchov a Real Mníchov sa doteraz na európskej pohárovej scéne stretli 22-krát. Lepšiu štatistiku má nemecký klub, ktorý v tejto chvíli vedie v počte víťazstiev 11:9.Ešte výraznejšie pre Bayern vyznieva bilancia v dueloch na mníchovskej pôde, pred vlastným publikom dosiahol proti Realu až deväť výhier a prehral iba raz (9-1-1). Madridčania sa celkovo nemôžu veľmi pýšiť vystúpeniami na nemeckých trávnikoch - z 30 súťažných duelov dotiahli do víťazného konca štyri."Proti Realu bude najdôležitejšia koncentrácia, a to najmä po strate lopty, pretože súper dokáže tieto situácie využiť. Myslím si, že budeme mať kontrolu nad priebehom zápasu. Musíme sa však vyvarovať chýb a čo najskôr využiť príležitosti na skórovanie," povedal Čiľan Arturo Vidal pre portál tz.de.Tohtosezónne štvrťfinále bude mať špecifickú príchuť pre trénera Bayernu Carla Ancelottiho. Päťdesiatsedemročný Talian pred príchodom do Mníchova pôsobil v Reale Madrid (2013-2015). V roku 2014 ho priviedol k víťazstvu v LM, "biely balet" vtedy v semifinále prešiel zhodou okolností cez bavorský tím (1:0 doma, 4:0 vonku, pozn.).Počas Ancelottiho anabázy v Madride bol jeho asistentom súčasný kormidelník Realu Zinedine Zidane. "Je to už veľký tréner. Vždy som vravel, že má v sebe niečo, aby bol z neho dobrý kouč, aj keď začínal úplne od nuly. Najskôr bol môj asistent, neskôr viedol B-mužstvo Realu. Ako tréner sa musíte rozvíjať, sledovať nové trendy a získavať vlastné skúsenosti. Zidane to dokázal. Má veľkú charizmu a hráči si ho vážia - to je veľmi dôležité," vyhlásil Ancelotti pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA)."Zidane je skromný človek. Keď ho vymenovali za hlavného trénera, Realu sa nedarilo. Mužstvu to dodalo nový impulz. Keď sme spolu pracovali, neustále sa chcel učiť. Spomínam si, ako mi pomohol pochopiť Karima Benzemu. Francúzi s ním zaobchádzali zle. On je dokonalý útočný partner pre Cristiana Ronalda, hoci je pravda, že vo francúzskom tíme sa nikdy nedostane na rovnakú úroveň ako v Reale," skonštatoval Ancelotti pre Journal du Dimanche.Mníchovské mužstvo ťahá v LM na domácom trávniku 16-zápasovú sériu bez prehry, počas ktorej dosiahlo impozantné skóre 58:9. Nateraz posledným tímom, ktorý v európskom pohári číslo jeden dokázal triumfovať v Allianz Arene, bol 29. apríla 2014 práve Real Madrid (4:0)."Nesmieme sa dostať do nevýhody. Každý z nás musí podať čo najlepší výkon, pretože nastúpime proti elitnému tímu so svetovými hráčmi na každej pozícii. Budeme si musieť zvyknúť, že niekedy to bude náš súper, kto bude mať loptu," cituje portál denníka Marca slová mníchovského kapitána Philippa Lahma."Myslím si, že sme na Real pripravení. posilnil našu sebadôveru. Musíme hrať agresívne, s nadšením, nedať protivníkovi šancu a vyhrať zápas," skonštatoval pre oficiálny klubový web holandský krídelník Bavorov Arjen Robben."Die Roten" a "Los Blancos" získali v európskom pohári číslo jeden dohromady 16 titulov. Bavori triumfovali 5-krát, "Los Blancos" sú s jedenástimi prvenstvami absolútnym kontinentálnym rekordérom."Budú to dve fantastické stretnutia a túto konfrontáciu pokojne môžeme označiť ako finále. Bayern aj Real sú mužstvá, od ktorých fanúšikovia vždy očakávajú víťazstvá a trofeje. V mníchovskom mužstve som hral dlhší čas. Poznám tamojších hráčov a budú to pre mňa výnimočné súboje, ale nepociťujem nejaké veľké emócie," povedal v interview pre web UEFA.com stredopoliar Realu Toni Kroos, v minulosti hráč Bayernu.Ani jeden z týchto veľkoklubov nenastúpi v stredu v najsilnejšom zložení. Bavori budú musieť oželieť služby stopéra Matsa Hummelsa, otázny je štart brankára Manuela Neuera a útočníka Thomasa Müllera. Real nemôže počítať s dvojicou stredných obrancov Raphael Varane a Pepe.Neúspešný vlaňajší finalista Atlético Madrid sa môže tretíkrát v priebehu štyroch rokov prebojovať medzi najlepšie európske kvarteto. Protivníkom "Rojiblancos" budú hráči anglického klubu Leicester City.Atlético v minulosti v pohárovej Európe doma nikdy nepodľahlo tímu z "kolísky futbalu" - na konte má 5 víťazstiev a rovnaký počet nerozhodných rezultátov. Francúzsky útočník "Los Colchoneros" Antoine Griezmann však vystríha madridské mužstvo pred podcenením rivala."Ľudia hovoria, že nám štvrťfinálový žreb prisúdil mužstvo, ktoré sme si všetci želali. Nesúhlasím a nemyslím si, že to budú ľahké zápasy. Vieme, že Leicester City je silný tím a budeme to mať ťažké. Naši oponenti navyše hrajú dosť podobne ako my," vyhlásil 26-ročný Griezmann pre SunSport.Leicester City je na kontinentálnej pohárovej scéne málo ostrieľaným tímom. Doteraz odohral iba 16 duelov, no až štvrtinu z nich práve proti Atléticu Madrid. "Líšky" dúfajú, že tentoraz oplatia svojmu súperovi dva neúspešné dvojzápasy z minulosti.V 1. kole Pohára víťazov pohárov 1961/1962 dominovalo mužstvo zo španielskej metropoly po výsledkoch 1:1 vonku a 2:0 doma, v sezóne 1997/1998 prešlo Atlético cez Leicester do 2. kola Pohára UEFA po dvoch triumfoch (2:1 doma a 2:0 vonku)."Atlético je bezpochyby favoritom tohto dvojzápasu. V nedávnych rokoch sa dvakrát predstavilo vo finále LM a pokojne sa tam môže prebojovať znova. Najprv si však bude musieť poradiť s Leicestrom. Tešíme sa na zápas, zabojujeme o postup do semifinále. Bolo by skvelé, keby sa nám na Štadióne Vicenteho Calderóna podarilo skórovať podobne ako v osemfinále v Seville. Pred odvetou by tak bolo všetko otvorené," vyhlásil pre denník Marca argentínsky útočník "LCFC" Leonardo Ulloa.Nicola Rizzoli (Tal.)Jonas Eriksson (Švéd.), ,