Atlético chce v Lige majstrov potvrdiť výhru s Leverkusenom, Monako túži prejsť cez ManCity

MADRID/MONAKO 15. marca (WebNoviny.sk) - Osemfinálový program futbalovej Ligy majstrov uzavrú v stredu posledné dva odvetné zápasy. Vlaňajší finalista Atlético Madrid privíta Bayer Leverkusen, v druhom dueli stredajšieho večera nastúpi AS Monako proti Manchestru City. Obidve stretnutia majú úvodný výkop o 20.45 h SEČ.



Atlético Madrid môže postúpiť medzi najlepšie okteto kontinentálneho pohára číslo jeden deviatykrát v histórii. V prvom vzájomnom stretnutí na nemeckej pôde triumfovali hostia 4:2. "V prvom zápase v Leverkusene sme dosiahli dôležitý výsledok, ale nesmieme uveriť tomu, že už sme vo štvrťfinále. Aj v stredu musíme do toho ísť naplno," povedal pre klubový web stredopoliar Koke..





Atléticu sa doma proti nemeckým tímom darí



"Rojiblancos" ťahajú v domácom prostredí proti nemeckým tímom sedemzápasovú sériu bez prehry. Naposledy pred vlastným publikom podľahli súperovi z tejto krajiny ešte v sezóne 1996/1997, keď nestačili na Borussiu Dortmund (0:1). "Bude to pre nás ako finále, veľký zápas. Na ihrisku necháme všetko, aby sme sa kvalifikovali ďalej," doplnil argentínsky útočník Atlética Ángel Correa.



Najväčším úspechom Leverkusenu v Lige majstrov je účasť v glasgowskom finále v roku 2002, kde tento tím podľahol Realu Madrid (1:2). Odkedy sa hrá táto súťaž v súčasnom formáte (od sezóny 2003/2004, pozn.), Bayer ani v jednom zo štyroch prípadov neprešiel cez osemfinále. "Farmaceutov" z Leverkusenu od minulého týždňa vedie nový kormidelník Tayfun Korkut. Nahradil odvolaného Rogera Schmidta, ktorý lavičke Bayeru šéfoval od roku 2014. "Pred mojím príchodom Leverkusen dostal šesť gólov od Dortmundu a štyri od Atlética Madrid, takže najprv zapracujeme najmä na defenzíve. Musíme vytvoriť rovnováhu medzi obranou a útokom. Určite zmeníme mnoho vecí. Vieme, čo musíme urobiť, aby sme postúpili do štvrťfinále LM. Do Madridu nepôjdeme na výlet, budeme bojovať až do konca," vyhlásil pre oficiálnu klubovú stránku 42-ročný rodák zo Stuttgartu. Niekdajší turecký reprezentant zložil poklonu najlepšiemu hráčovi "Los Colchoneros" - Francúzovi Antoinovi Griezmannovi. "V posledných rokoch ako hráč ohromne vyrástol," skonštatoval Tayfun Korkut.







Falcao sníva o zisku "ušatej trofeje"



Obidve mužstvá sa stretli v rovnakej fáze európskeho pohára číslo jeden aj pred dvomi rokmi. Z prieniku do štvrťfinále sa vtedy tešili hráči španielskeho klubu. Každý z tímov využil domáce prostredie na triumf 1:0, Madridčanov v odvete na Štadióne Vicenteho Calderóna posunul ďalej až jedenástkový rozstrel.



Ak chce zástupca francúzskej Ligue 1 AS Monako preniknúť do štvrťfinále, musí v domácom prostredí zdolať anglický Manchester City minimálne o dva góly. Prvý duel na Etihad Stadium sa po divokom priebehu skončil triumfom "Citizens" 5:3, hoci hostia ešte v 70. min viedli 3:2.



"Väčšinu nášho tímu tvoria mladí a talentovaní hráči. Majú vynikajúcu techniku, sú rýchli a silní, skvelí v hre jeden na jedného. Myslím si, že niektorí raz budú hráčmi svetovej triedy. Je pre mňa cťou, že možem z pozície kapitána viesť túto skupinu talentovaných futbalistov. Sme v rozhodujúcej fáze sezóny. V Lige majstrov môže mať každá chyba fatálne následky. Musíme zvýšiť našu mieru koncentrácie, aby sme nahradili nedostatok skúseností v tejto súťaži. Veríme, že môžeme vyradiť Manchester City. Budeme bojovať, vo futbale je možné všetko," vyhlásil pre oficiálnu stránku Európskej futbalovej únie (UEFA) Radamel Falcao. Kolumbijský kanonier prezradil, že sníva o zisku "ušatej trofeje". "Samozrejme, mám takýto sen. Keby som prestal snívať, nebol by som teraz tam, kde som, ale úplne niekde inde. Na tento sen myslím každý deň," dodal 31-ročný zakončovateľ.



Monako predstavuje veľké nebezpečenstvo



Monako sa určite vopred nevzdáva, zvlášť pri spomienke na osemfinále LM spred dvoch rokov, keď vyradilo iný anglický tím Arsenal Londýn (3:1 vonku, 0:2 doma). Brazílsky pravý obranca "kniežat" Fabinho odkázal fanúšikom Monaka, aby nepodliehali panike. Zároveň dodal, že verí v postup do štvrťfinále. "Keď sa nám nepodarí postúpiť, nebude to katastrofa. Chceme však preniknúť do štvrťfinále. Máme skvelý tím a chceme to celej Európe ukázať aj v ďalšom kole," vyhlásil pre Tribal Football štvornásobný brazílsky reprezentant.



Manchester City môže postúpiť druhýkrát v histórii medzi najlepších osem tímov kontinentu. Premiéru vo štvrťfinálovej fáze zažil minulý rok. "Ešte nie je nič isté, pretože stále môžeme prehrať 0:2. Monako pre nás predstavuje veľké nebezpečenstvo," povedal v rozhovore pre klubovú televíziu kouč Manchestru City Pep Guardiola.



"Myslím si, že by bolo veľkou chybou, keby sme išli do Monaka brániť náskok. Nie som tréner, aby som o tom rozhodoval, ale myslím si, že náš štýl hry sa veľmi meniť nebude. Sme mužstvo, ktoré musí hrať, aby mohlo dosiahnuť víťazstvo. Domnievam sa, že to je najlepší možný spôsob, ako postúpiť do ďalšieho kola LM," vyhlásil podľa denníka Daily Mail argentínsky obranca "Citizens" Pablo Zabaleta.







Žreb štvrťfinálovej fázy je na programe v piatok 17. marca o 12.00 h SEČ v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone. Žiadny z tímov nebude nasadený, stretnúť sa môžu aj mužstvá z rovnakej krajiny.



Program stredajších odvetných stretnutí osemfinále futbalovej Ligy majstrov 2016/2017 (oba zápasy sa začnú o 20.45 h SEČ):