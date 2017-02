Asociácia zábavy a hier: Chceme rozumnú reguláciu hazardu



Asociácia zábavy a hier je pripravená na vecnú diskusiu o rozumnej regulácii hazardu v Bratislave a bude ju aj verejne navrhovať. Takúto reguláciu podľa asociácie umožňuje aj zákon schválený Národnou radou. Podľa asociácie včera na rokovaní mestského zastupiteľstva, ktoré odmietlo absolútny zákaz hazardu na území mesta, znemožnili diskusiu o rozumnej regulácii najmä predstavitelia iniciatívy Zastavme hazard.



"Ide nám o vecnú a zmysluplnú diskusiu a chceme, aby v meste Bratislava bola zavedená regulácia hazardu tak, ako ju umožňuje zákon. Včera na mestskom zastupiteľstve, ale nebola takáto diskusia vôbec umožnená, pretože extrémisti na čele s pánom Antonom Chromíkom vyvolali atmosféru, že každý, kto nebude súhlasiť s absolútnym zákazom hazardu, je pomaly niečo ako zločinec", povedala Dominika Lukáčová z Asociácie zábavy a hier a dodala, že za dnes platný stav, kedy Bratislava neschválila zatiaľ žiadnu reguláciu hazardu sú zodpovední predkladatelia návrhu na absolútny zákaz. .



Asociácia dlhodobo upozorňuje, že absolútna prohibícia hazardu na území mesta, by viedla ku rozmachu nelegálneho hazardu, ktorý by ovládli zločinecké skupiny a ktorý by nepodliehali vôbec žiadnym pravidlám. Ako príklad uvádza asociácia mesto Brno, kde sa necelých dvoch rokoch absolútneho zákazu, vracajú späť ku regulovaným herniam a kasínam.



"Drvivá väčšina Bratislavčanov v prieskume verejnej mienky povedala, že pred absolútnym zákazom, ktorý je základom nelegálneho hazardu, uprednostňuje prísnu reguláciu. Toto je téma, ktorej sa musíme venovať a to je aj náš názor na túto problematiku", povedala Dominika Lukáčová.



Asociácia tiež tvrdí, že petícia, kde občania Bratislavy odmietli hazard bola robená v čase, kedy existovala iba alternatíva ÁNO/NIE. Dnes je podľa asociácie možná efektívna regulácia na základe zákona a to je iná situácia. Asociácia navyše už dlhodobo zdôrazňuje, že dodnes nie je jasná, koľko podpisov vlastne petícia iniciatívy Zastavme hazard obsahuje a koľko ich je aj zo zákona platných.



"Sme presvedčení, že dnes by bolo fér opýtať sa ľudí v Bratislave či chcú prísnu reguláciu hazardu, alebo absolútnu prohibíciu. A bolo by fér, aby vedeli aj dôsledky jedného a druhého rozhodnutia", povedala na záver Dominika Lukáčová.