Asi musím byť vždy na čele po prvom kole, aby som zvíťazila, smeje sa Vlhová

ASPEN 19. marca (WebNoviny.sk) - Koniec dobrý. všetko dobré. Slovenská zjazdárka Petra Vlhová veľmi túžila vyšperkovať svoju najlepšiu sezónu vo Svetovom pohári víťazstvom a nakoniec sa jej to podarilo.Mladá Liptáčka skvelým spôsobom ovládla záverečné slalomové preteky súťažného ročníka 2016/2017 v americkom Aspene a najrýchlejšími jazdami v oboch kolách nechala za sebou aj fenomenálnu rovesníčku Mikaelu Shiffrinovú, absolútnu kráľovnú tejto sezóny. "Zdolala som ju v priamom súboji - a to si veľmi vážim," uviedla Petra Vlhová v rozhovore pre agentúru SITA..- Od rána som sa cítila veľmi dobre. Lyžovalo sa mi fajn. V prvom kole som do toho išla naplno a keď sa vystriedali všetky pretekárky, zostala som prvá. Pred druhým kolom s čistou hlavou som si povedala, že nemám čo stratiť - pôjdem naplno a nech sa stane, čo sa stane. Vyšlo mi to konečne, potrebovala som toto víťazstvo. Viaceré preteky predtým sa mi nevydarili podľa predstáv. Vedela som, že som rýchla, ale porobila som malé chyby, ktoré ma často stáli aj pódium. Teraz to konečne vyšlo a všetci v tíme sa veľmi tešíme, že sa mi to podarilo.- Pocit je to úžasný. Zdolala som ju v priamom boji. Ona išla naplno, ja som išla naplno. To si veľmi vážim. Všetkým som ukázala, že sa dá zdolať ju. Už veľakrát predtým som povedala, že ona je poraziteľná. Treba však na to dve bezchybné jazdy a ísť v nich naplno. Dnes mi to vyšlo a veľmi sa teším, že som zdolala všetkých.- Trať v Aspene bola lepšia ako v Squaw Valley. Bolo to trošku rozbité, ale to sa dalo čakať, keďže bolo strašne teplo, možno aj 20 °C. Keď je teplo, ťažko sa koncentruje, ale zvládla som to asi až excelentne. Mala som najlepší čas aj v druhom kole, čo je dôkaz toho, že sa dalo ísť dobre aj s vyšším číslom.

- Asi musím byť vždy prvá po prvom kole, aby som potom zvíťazila...(smiech). Možno mi niekto neveril, lebo je to trochu iná pozícia, keď stojíte ako posledná na štarte, viete, že všetky súperky už sú v cieli a vy musíte alebo skôr chcete potvrdiť prvé miesto. Zatiaľ dvakrát v živote som to zažila (predtým v Aare 2015 - pozn. SITA) a teší ma, že dvakrát som to dokázala zvládnuť.- Teším sa z tohto výsledku, ale podstatné je, že viem, kde mám rezervy a kde robím chyby. Budem naďalej ´makať´na sebe, aby takéto výkony, ako teraz v Aspene, som predvádzala častejšie.- Ešte to nebude úplný koniec sezóny. Petina cesta okolo sveta bude ešte chvíľu pokračovať. Po obrovskom slalome sa presúvam do Kórejskej republiky, aby som si tam rok pred zimnými olympijskými hrami vyskúšala kopec. Budú tam aj preteky, ale nám v tíme ide o to, aby som sa spustila a vyskúšala si, aké to tam je. Budem tam tri dni. Odjazdím dvoje preteky a vrátim sa do Európy.- Teším sa z toho. Nebudem sama, budeme zasa dve a bude to dobré pre Slovensko., ,