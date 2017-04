Asad: Ak túto vojnu nevyhráme, Sýria bude vymazaná z mapy

BEJRÚT 6. apríla (WebNoviny.sk) - Sýrsky prezident Bašár Asad vyhlásil, že v občianskej vojne, ktorá už šesť rokov sužuje jeho krajinu, "niet inej možnosti okrem víťazstva". Asad to povedal v rozhovore pre dnešné vydanie chorvátskeho denníka Večernji list, z ktorého cituje agentúra Reuters.



Asad tvrdí, že jeho vláda sa v mierovom dialógu s opozičnými skupinami nevie dopracovať k výsledkom. Zdá sa, že interview bolo realizované ešte predtým, ako americký prezident Donald Trump obvinil Asada z prekročenia "mnohých hraníc" v súvislosti s utorkovým chemickým útokom, domnieva sa Reuters..





Sýrsky prezident vystupuje v rozhovore sebavedomo a potvrdil svoj zámer úplne poraziť povstalcov. Zároveň odmietol federalizmus, ktorý požadujú kurdské skupiny na severe krajiny. "Ak túto vojnu nevyhráme, Sýria bude vymazaná z mapy preto sme takí odhodlaní a vytrvalí," uviedol.



Asad, citujúc nedávnu ofenzívu vzbúrencov v Damasku a neďaleko severosýrskeho mesta Hamá, zdôraznil: "Ide o džihádistickú opozíciu v zvrátenom zmysle slova svätá vojna."



"To je dôvod, prečo nie sme schopní dosiahnuť prakticky žiadne výsledky s touto časťou opozície. Dôkazom je aj to, že počas mierových rozhovorov v Astane spustili útok na mestá Damask a Hamá, čím sa zopakoval bludný kruh terorizmu a zabíjania nevinných ľudí," tvrdí sýrsky prezident. Sýrska vláda považuje všetky skupiny, proti ktorým bojuje, za teroristické a disponujúce agendou určovanou zahraničnými vládami vrátane tureckej, saudskoarabskej, katarskej a americkej.