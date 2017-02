Architekt najvyššej drevenej stavby vystúpi v Bratislave

Najväčšiu stredoeurópsku nesúťažnú prehliadku modernej drevenej architektúry – Salón drevostavieb, ktorá začína sériu výstavných a prednáškových podujatí vo svojom 12. ročníku na Slovensku premiérou v priestoroch Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave sprevádza vystúpenie rakúskeho architekta Olivera Sterla, spoluautora t. č. najvyššej rozostavanej drevostavby na svete – 24-podlažného polyfunkčného vežiaka HoHo Wien vo viedenskej mestskej časti Aspern. V rámci sprievodného odborného programu bratislavskej premiéry výstavy Salón drevostavieb 2017 vystúpia s prednáškami a prezentáciami(záujemcovia z radov architektov, projektantov a médií ešte môžu požiadať o registráciu na akciu na materio@archacentre.org do 28. 2. 2017) etablovaní architekti drevostavieb zo Slovenska ako Ivan Jarina, Van Jarina, Bjorn Kierulf, Createrra, z ČR – architekt Pavel Horák, Prodesi/Domesi a rakúsky architekt Oliver Sterl z tímu RLP Rüdiger Lainer+Partner. V následnej diskusii o perspektívach viacpodlažných stavieb vo svete a u nás vystúpi Vladimír Mózer z FBI Žilinskej univerzity. Podujatie moderuje a s prológom o ekologických aspektoch stavania z dreva na príkladoch moderných drevostavieb z Rakúska vystúpi architektka Ľubica Fábri, riaditeľka Salónu drevostavieb v SR.Na panelovú výstavuzostavili reprezentatívny výber spomedzi autormi prihlásených prác zástupcovia organizátorov prehliadky zo SR a ČR – architekti Ľubica Fábri za Centrum ARCHA matériO Bratislava a Pavel Horák za architektonickú kanceláriu Prodesi/Domesi Praha, ktorá v roku 2005 iniciovala vznik dnes už prestížneho stredoeurópskeho projektu.predstavuje celkom tridsaťšesť v uplynulom roku realizovaných moderných drevostavieb, navrhnutých českými a slovenskými architektmi, rakúsku realizáciu firemnej centrály Egger a projekt rozostavanej najvyššej drevostavby na svete – HoHo Wien od tímu architektov RLP Rüdiger Lainer+Partner, pôsobiacich vo Viedni."Na aktuálny Salón vyberáme vždy architektonicky, konštrukčne a dispozične zaujímavé drevostavby, ktoré boli dokončené na Slovensku a v Českej republike v poslednom období. Výstava má význam pre architektov, ktorým slúži na porovnanie s výsledkami kolegov a poskytuje možnosť zviditeľniť svoje realizácie, ako aj pre návštevníkov a potenciálnych záujemcov o drevostavbu. Prehliadku možno označiť ako za vskutku reprezentatívny súbor súčasnej českej a slovenskej architektúry moderných drevostavieb. Každoročne predstavujeme v rámci prehliadky aj práce zahraničných hostí – predovšetkým z Rakúska, ktoré patrí k európskym lídrom v stavaní z dreva. Drevostavby majú veľkú budúcnosť, pretože drevo je dorastajúci, trvalo obnoviteľný stavebný materiál. Poslaním Salónu drevostavieb je preto propagácia kvalitnej modernej drevenej architektúry a úsilie zanietiť pre úsporné, ekologické a krásne stavby z dreva čo najviac ľudí," vysvetľuje architektka Ľubica Fábri.Najväčšiu časť Salónu drevostavieb 2017 tvoria z hľadiska typológie rodinné domy, medzi ktorými sú ultimatívne tvarové riešenia, i stavby inšpirované najlepšími tradíciami. Medzi predstavenými stavbami sú aj zaujímavé verejné budovy – jazdecká hala v Šamoríne, chránená dielňa v Davli pri Prahe, kultúrny dom, obecný amfiteáter, nadstavba požiarnej zbrojnice či pôvabná Kaplnka vzkriesenia v Poprade-Kvetnici, nominovaná SKA na európsku cenu za architektúru Mies van der Rohe Award 2017. Na výstave sú zastúpené diela etablovaných ateliérov i mladších a začínajúcich tvorcov, ktorých projekty a diela spája rovnaký motív: ekologické zmýšľanie a láska k drevu a k dobrej, zmysluplnej architektúre.Záštitu nad Salónom drevostavieb 2017 prevzali pán Helfried Carl, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR, Slovenská komora architektov (SKA) a Spolok architektov Slovenska (SAS).K výstave vydali organizátori publikáciu – Ročenka drevostavieb 2016, v ktorej sú predstavené všetky stavby z výstavy Salón drevostavieb 2017.Bratislava – v Rakúskom kultúrnom fóre od 28. 2. do 10. 3. 2017Bratislava – na veľtrhu CONECO 2017 od 22. do 25. 3. 2017Organizátor Salónu drevostavieb 2017 v SR:ARCHA matériO – Centrum udržateľnej architektúry a materiálov, BratislavaSpoluorganizátor Salónu drevostavieb 2017 v SR: Rakúske kultúrne fórumGenerálny partner Salónu drevostavieb 2017 v SR: Domesi SlovenskoPartneri Salónu drevostavieb 2017 v SR:Drevstav Slovakia, ForDom, Kontrakting Krov Hrou, Parkett DesignerSITA, ASB, Dom a byt, Informácie YUDINY, Interiér/Exteriér, Môj dom, Stavebníctvo a bývanie, EKO bývanie, www.admagazin.sk