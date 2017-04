Aprílové počasie v Nemecku: Sneženie a poľadovica robili problémy vodičom

LANDSHUT 18. apríla (WebNoviny.sk) - Rozmary počasia sprevádzané hustým snežením a poľadovicou spôsobili v utorok na diaľnici A92 pri Landshute v nemeckej spolkovej krajine Bavorsko sériu dopravných nehôd a dočasné uzavretie autostrády v smere na Deggendorf v plnom rozsahu.



Pre hasičov a policajtov to znamenalo plné ruky práce, informoval Bavorský rozhlas (BR). Podľa rovnakého zdroja došlo na úseku s dĺžkou iba asi 500 metrov k štyrom dopravným nehodám za účasti 11 vozidiel. Pri kolíziách sa zranilo najmenej sedem ľudí..





Dopravná polícia varovala motoristov pred poľadovicou na spomínanej komunikácii, ktorá však v utorok popoludní nebola jedinou, kde došlo k zrážkam viacerých motorových vozidiel.



Sedem automobilov sa dostalo do série nehôd na diaľnici A3 v bavorskom okrese Passau v smere do Rakúska. Tu utrpela ľahšie zranenia iba jedna osoba. Kolóny, ktoré sa vytvorili v oboch lokalitách, majú niekoľko kilometrov.