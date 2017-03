Anton Hrnko z SNS nepodporí zrušenie Mečiarových amnestií

BRATISLAVA 28. marca (WebNoviny.sk) - Poslanec NR SR Anton Hrnko (SNS) dnes v pléne vyhlásil, že Vladimír Mečiar mu skazil jeho prvú politickú kariéru, ktorá sa skončila v roku 1998. „Bola taká doba. Netreba to ospravedlňovať, treba to však chápať," povedal Hrnko v rozprave k zrušeniu Mečiarových amnestií.



„Pripravoval som ukončenie Mečiarovej vlády a bol som v opozícii proti jeho politike. Bol iniciátorom skazy mojej prvej politickej kariéry, ktorá sa skončila v roku 1998,“ povedal s tým, že od začiatku pracoval na tom, ako sa má organizovať tento štát. „Som jeden z tvorcov ústavy. Musím povedať, že nepodporím návrh Jána Budaja ani to, čo predkladá vláda. Nepodporím niečo, čo ruší to, čo som ja staval,“ zdôraznil..





Podľa neho je 22 rokov dosť na to, aby sa tomu prestali venovať politici a začali historici. Práve oni by mali odhaliť skutočnú pravdu. Dodal, že práve Michal Kováč bol prvý, ktorý použil tajnú službu na sledovanie svojho politického protivníka, predsedu vlády, Mečiara. Podľa poslanca Karola Farkašovského z SNS historici „spia na vavrínoch“. Neujasnili viaceré míľniky z histórie. Na rozdiel od Hrnka si však myslí, že by sa politici mali amnestiami zaoberať.



Poslanec za Smer-SD Miroslav Číž je presvedčený, že nikdy parlament nedospeje k absolútnemu konsenzu, vždy bude skupina poslancov nespokojná s výsledkom. Okrem toho povedal, že zo zverejnených amnestií, ktoré udelil prezident Michal Kováč v kauze Technopol, je zrejmé, že išlo o veľké rozkrádanie. „Nešlo o únos, ale o zavlečenie. Pán prezident päť mesiacov zatĺkal, že jeho syn má niečo so zatykačom, ktorý bol vydaný v Nemecku," vyhlásil Číž.