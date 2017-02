Anita Soul pokrstila singel a videoklip



BRATISLAVA 17. februára (Webnoviny.sk) - Slovenská speváčka Anita Soul pokrstila vo štvrtok večer v jednom z bratislavských podnikov svoj nový videoklip k singlu Only God Can Judge Me.



"Pesničku sme napísali spolu s Eugenom Vizvárym, ktorý mi produkuje aj môj nový album. Tento singel prišiel v podstate hneď tak z jasna z neba, text som písala ja a prizvali sme si doň aj amerického bubeníka Chrisa Davea, ktorého úplne milujem. Chris prijal pozvanie a dodal tomu songu ešte ďalší level a mixáž a master robil na Grammy nominovaný Russell Alvado, z čoho sa hrozne teším. Táto pesnička je moja srdcová záležitosť, je v podstate inšpirovaná mojimi životnými pocitmi a emóciami, ktoré som svojho času prežívala. Hovorí o takom druhom hlase, ktorý v sebe máme, keď bojujeme s rozumom a so srdcom. Vždy sa pri tvorbe inšpirujem svojimi emóciami," povedala v rozhovore pre agentúru SITA. .



O videoklip sa režijne postaral Michal Nemtuda. "Na klipe spolupracovalo množstvo skvelých ľudí, ktorým veľmi ďakujem. Natáčali sme ho v krásnom priestore v kláštore v Štúrove. Nakrúcanie bolo veľmi pohodové a dobre naplánované, všetko sme stihli za jeden deň. V klipe je veľa kvalitných záberov a striedame tam rôzne stylingy. Točili sme aj v exteriéri a bola síce veľká zima, no stálo to za to," priblížila speváčka.







Videoklip pokrstil Juraj Kukura vodou a prepeličím perím. "Pán Kukura je pre mňa osobnosť a táto skladba je pre mňa veľmi dôležitá a osobná, preto som ho oslovila. On je milovníkom dobrej, kvalitnej hudby, podporuje džezové koncerty a umenie a je to človek, ktorý celý život bojoval za hudbu, ktorá tu bola kedysi zakázaná. Preto je to podľa mňa správny adept na to, aby požehnal túto skladbu. Prepeličie perie sme zvolili, pretože tam spievam, že chcem lietať voľne ako vták, takže to bolo také symbolické," priblížila Anita, ktorá sa s hercom pozná z divadla. "Poznáme sa z Divadla Aréna, kde som viackrát vystupovala. Pán Kukura ma dokonca teraz pozval aj na svoje 70. narodeniny v marci, tak sa veľmi teším," prezradila speváčka.



Anita Soul počas večera vystúpila so svojou kapelou a špeciálnymi hosťami, s ktorými zahrala niekoľko skladieb. "Zaznela Rihanna v špeciálnom aranžmáne, zahrali sme tiež pesničku od kultovej kapely 90. rokov SWV a moju novú skladbu Happy z pripravovaného albumu," vymenovala mladá tmavovláska. Nový album by chcela mladá interpretka podľa vlastných slov dokončiť do leta.