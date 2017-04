Anis Amri bol zrejme jediným páchateľom útoku v Berlíne

BERLÍN 12. apríl (WebNoviny.sk) - Útočník tuniského pôvodu Anis Amri, ktorý na vlaňajších vianočných trhoch v Berlíne usmrtil 12 ľudí, bol zrejme jediným páchateľom tohto činu. Uviedla to v stredu nemecká prokuratúra, ktorá k takémuto zisteniu dospela pri vyšetrovaní prípadu.



Nemecká Spolková prokuratúra v stredajšom vyhlásení uviedla, že neobjavila nijaké dôkazy o tom, že by sa na útoku z 19. decembra či jeho príprave podieľal aj niekto iný než Amri..





Anis Amri sa zmocnil poľského kamióna a 19. decembra 2016 ním vrazil medzi ľudí na berlínskom vianočnom trhu, pričom 12 z nich vrátane pôvodného vodiča kamiónu pripravil o život a ďalšie desiatky zranil. Atentátnika na úteku zastrelili o štyri dni neskôr talianski policajti pri kontrole v Sesto San Giovanni neďaleko Milána.



K zodpovednosti útok sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), podľa ktorej tento čin vykonal jeden z jej "vojakov".