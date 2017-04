Ani komunisti to nerobili, hovorí Kollár o otváraní listov v parlamente

Poslanecký klub Sme rodina považuje otváranie poštových zásielok pracovníkmi Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky za neprípustné.....

BRATISLAVA 25. apríla (WebNoviny.sk) - Poslanecký klub Sme rodina považuje otváranie poštových zásielok pracovníkmi Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky za neprípustné. Pre agentúru SITA to povedal líder hnutia Boris Kollár.





„Najprv nám zavreli ústa rokovacím poriadkom a teraz idú pošliapať ústavu. Robia z nej trhací šlabikár. Ani komunisti to nerobili, dali nás ešte na horšiu úroveň ako väzňov,“ povedal Kollár, podľa ktorého to je príklad deštrukcie..





Poslanec Peter Pčolinský sa osobne stretol s tým, že dostal otvorenú obálku. „Nebola ani opečiatkovaná, bolo to ešte niekedy v januári,“ povedal s tým, že vtedy sa na podateľni NR SR pýtal, prečo má obálku odlepenú, odpoveď však nedostal. Podľa poslancov za Sme rodina sú takéto spôsoby obmedzovania a porušovania listového tajomstva dôvodom na odvolávanie kohokoľvek.



, ,