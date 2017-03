Anglicko na čele kontroluje dianie a Hoggova chyba vydláždila Slovensku cestu k víťazstvu, píšu médiá

Ohlasy médií po stretnutí Malta - Slovensko (1:3) v nedeľňajšom stretnutí F-skupiny kvalifikácie o postup na futbalové MS 2018 do Ruska.

The Malta Independent (Malta): "Chyba brankára Hogga vydláždila Slovensku cestu k víťazstvu nad Maltou. Až do tohto osudového momentu domáci držali krok s protivníkom, ktorý si toho vypracoval málo v útoku, kým Ghedinovi chlapci hrali organizovane a odpovedali vyrovnávajúcim zásahom na rýchly slovenský gól.".





Malta Today (Malta): "Slovensko zaregistrovalo víťazstvo 3:1 nad Maltou, ktorá dohrávala v desiatich mužoch tretí raz za päť zápasov."



Laola1.at (Rak.): "Slovensko zvíťazilo na Malte 3:1 a oslavuje tretie víťazstvo. Slovinsko prehralo v Škótsku 0:1 a kleslo na tretiu priečku."





NBC Sports (USA): "Anglicko na čele kontroluje dianie v F-skupine, ale pod ním sa veci začínajú zamotávať. Napriek absencii Marka Hamšíka v základnej zostave Slovensko zdolalo Maltu 3:1."



