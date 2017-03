Angela Merkelová sa po brexite neobáva odchodu ďalších krajín z Európskej únie

BERLÍN 24. marca (WebNoviny.sk) - Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa neobáva odchodu ďalších krajín z Európskej únie. Povedala to v rozhovore pre piatkové vydanie novín Passauer Neue Presse v čase, keď sa lídri bloku pripravujú osláviť v sobotu v Ríme 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv, jedného zo základných pilierov Únie a iba niekoľko dní pred britským aktivovaním procesu svojho vystúpenia z Únie.



Na otázku, či sa obáva, že by EÚ mohli opustiť ďalšie krajiny, Merkelová odpovedala: "Nie. Jednotlivé členské štáty, samozrejme, majú rôzne plány ako by sme mali formovať budúcnosť, ale celková cesta vpred je jasná: viac spolupráce."





Za oblasti takejto spolupráce označila obranu, kontrolu vonkajších hraníc EÚ, ekonomickú politiku a boj s militantným islamom.



Merkelová tiež povedala, že Mayovej očakávaný list o začatí procesu vedúceho k brexitu nezatieni summit k 60. výročiu EÚ. "Práca v nadchádzajúcich rokoch pôjde oboma smermi: na jednej strane rokovania o vystúpení s Britániou a na druhej úvahy o tom, ako pripraviť zvyšných 27 členov EÚ na budúcnosť," citovali ju dnes nemecké noviny.



Na otázku, či by mali byť prerušené prístupové rokovania s Tureckom, Merkelová odpovedala: "Mali by sme počkať na hlasovanie v tureckom referende a všetko ostatné." V Turecku plánujú uskutočniť 16. apríla referendum o zmenách ústavy, ktoré by rozšírili právomoci prezidenta.