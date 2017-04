Andrej Martin dosiahol v Mexiku na siedmy challengerový titul vo dvojhre

Slovenský tenista Andrej Martin nasadený ako piaty zvíťazil za 117 minút 7:5, 6:4 nad španielskou osmičkou podujatia Adriánom Menéndezom-Maceirasom....

SAN LUIS POTOSÍ 16. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Andrej Martin nasadený ako piaty zvíťazil za 117 minút 7:5, 6:4 nad španielskou osmičkou podujatia Adriánom Menéndezom-Maceirasom v nedeľňajšom finále dvojhry na turnaji ATP Challenger Tour v mexickom San Luis Potosí (dotácia 50 000 USD, antuka). Odnáša si prémiu 7200 USD brutto a 80 bodov do singlového renkingu, v ktorom figuruje na 153. priečke.



Martin v otváracom sete nezužitkoval tri jednotlivé brejkbaly v druhej hre a jednu šancu v ôsmom geme. Presadil sa však na príjme v dvanástej hre. Sám v tejto časti nečelil žiadnej hrozbe, že príde o servis. .



Martin so súperom ešte neprehral



V druhom dejstve Martin nepremenil jednu príležitosť na returne v druhom geme, využil však tretiu jednotlivú za stavu 4:3. Následne sa nedokázal dopodávať k triumfu: Menéndez-Maceiras dal druhý brejkbal na 4:5. Slovák však odpovedal brejkom znamenajúcim definitívu.



Zverenec Petra Miklušičáka Martin získal svoj siedmy titul vo dvojhre na challengerovej úrovni, premiérový od augusta 2015 (Biella). Dvadsaťsedemročnému Bratislavčanovi poznačili vstup do sezóny zdravotné problémy. Hral iba na piatom turnaji v tomto roku.



Člen trnavskej Empire Tennis Academy Martin upravil v bilancii proti 31-ročnému Menéndezovi-Maceirasovi (206.) na 3:0. Nadviazal na úspechy z Rennes 2013 a Fürthu 2014.



Španiel má dva challengerové tituly



Španiel najvyššie bol na 111. mieste v systéme, na prelome marca a apríla ako kvalifikant dobyl challengerovú trofej v mexickom Leóne. Na svoj len druhý úspech takéhoto typu čakal desať rokov (Córdoba 2007), tretí v extrémne rýchlejšom slede si však teraz nevybojoval.



Niekdajší 98. muž hodnotenia Andrej Martin bol vlani vo finále "250-ky" na hlavnej profesionálnej úrovni ATP World Tour na antuke v chorvátskom Umagu a dostal sa do 3. kola parížskeho grandslamového Roland Garros aj OH v brazílskom Riu de Janeiro.



Na úvod zásadného útoku na bývalé či ešte vyššie pozície sa podľa nezáväzného online prepočtu posunie v pondelok na 123. priečku. Kvalifikácii RG sa teda nevyhne: na priamy prienik do hlavnej súťaže by potreboval približne o dvadsať pozícii lepšie postavenie.







- Adrián Menéndez-Maceiras (Šp.-8) 7:5, 6:4 za 117 minút