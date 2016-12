Andrej Danko priblížil, čo spája koaličnú trojku

Predseda SNS Andrej Danko rozlišuje kvalitu vzťahov v koalícii a na druhej vzťahy jej lídrov. Ako povedal Danko v rozhovore pre agentúru....

BRATISLAVA 29. decembra (WebNoviny.sk) – Predseda SNS Andrej Danko rozlišuje kvalitu vzťahov v koalícii a na druhej vzťahy jej lídrov. Ako povedal Danko v rozhovore pre agentúru SITA, vzťahy koaličných lídrov sú stavané na charakternosti a zodpovednosti. "Koaličné rokovania bývajú veľmi krátke. Nikto si nenárokuje viac ako mu prináleží. Nikto nekladie ultimatívne podmienky. Každý dodržuje dohody," zdôraznil.



Všetci lídri majú podľa Danka už určité skúsenosti. "Béla Bugár je politicky najstarší predseda strany. Mám sa od neho čo učiť. Robert Fico je niekoľkoročný premiér. Ja mám zas niektoré ambície, ktoré oživujú toto trio," konštatoval s tým, že ich vzťahy sú založené na profesionalite.



Koaličnú trojku spája podľa Danka jedno. "Všetci traja máme za sebou fungujúce štandardné strany, ktoré majú tisícky členov. Stranícke peniaze nemíňame na noviny našich manželiek. Našich blízkych nenájdete na kandidátkach našich strán a to ani bratrancov, či sesternice. Máme ucelené štruktúry. Nikto z nás nepresadzuje individuálne záujmy," vyhlásil.



Na druhej strane však podľa Danka nikto nemôže čakať, že všetci v SNS budú lojálni a jednoliati so Smerom a v Smere zas s Hídom. Ide však o podstatu spolupráce.



Danko pripomenul prípad koncesionárskych poplatkov, keď sa dostal do sporu s ministrom kultúry Marekom Maďaričom.



"Pri probléme RTVS som sa len zamýšľal, či je dobré, keď očakávame voľbu nového generálneho riaditeľa, liať tam ďalšie peniaze, keďže vidíme v hospodárení televízie pri tvorbe domácich relácií rezervu. Myslím si, že nový riaditeľ predloží koncepciu, čo ďalej s RTVS. Na druhej strane, na čo zaťažovať ľudí ďalšou dávkou. Či radšej nemá pridať peniaze televízii štát," povedal s tým, že toto bol jeho osobný profesionálny postoj, ktorý prezentoval ministrovi kultúry Marekovi Maďaričovi.



"Pýtal som sa ho, prečo sa stará do RTVS, keď je samostatná a verejnoprávna? Za svojim postojom si stojím. Ja chcem lepšiu verejnoprávnu televíziu. Nie, aby lepšie vysielali o SNS a Dankovi. Mňa veľmi nepozývajú. RTVS bude teda riešená pri voľbe nového riaditeľa," konštatoval.



Danko je pripravený človeku, ktorý predostrie koncepciu RTVS s hlavou a pätou, ponúknuť pomoc pri hľadaní zdrojov. "Chcem v televízii viac slovenského. Chcem slovenských umelcov. Nechcem exkluzívne zmluvy s dabingovými štúdiami. RTVS by skrátka mala byť viac pozitívna," dodal.