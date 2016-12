Andrej Danko prezradil, čo ho v tomto roku šokovalo

BRATISLAVA 28. decembra (WebNoviny.sk) – Pre predsedu Slovenskej národnej strany (SNS) a zároveň predsedu Národnej rady SR Andreja Danka bol rok 2016 veľmi turbulentný.



"Chcel som ukázať, že sa dá zachrániť SNS, ktorá bola zatracovaná. Chcel som dokázať okoliu a aj sebe, že strana sa môže dostať do parlamentu a môže byť sama sebou a začať meniť veci," povedal v rozhovore pre agentúru SITA.



Zároveň tvrdí, že sa mu podarilo presadiť niektoré veci, o ktorých sníval. "Spustili sme opätovne IC vlaky, podarilo sa presadiť zákony, ktoré pomôžu živnostníkom, ako napríklad paušálne výdavky. Iné veci zas priniesli zmenu do riadenia štátu," uviedol.



Danko priznal, že rok 2016 bol rokom, v ktorom ho šokovalo, že musel ísť do vládnej koalície so stranami, o ktorých si myslel, že koalícia s nimi nie je možná. "Školou života som zistil, že iná koalícia by nebola možná. Dnes už to vnímam ako zodpovednosť za riadenie štátu, pretože si neviem predstaviť lídrov opozície ako ľudí, s ktorými sa dá riadiť štát," povedal.



Danko sa obáva ďalšieho smerovania štátu. Obáva sa anarchie a bezprávia. "Tento rok bol pre mňa veľkou školou života. Verím, že sa za tento rok hanbiť nemusím," vyhlásil.