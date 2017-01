Andreas Žampa si v obráku v Adelbodene pripísal ďalšie body

ADELBODEN 7. januára (WebNoviny.sk) - Slovenský reprezentant Andreas Žampa si po druhý raz v tejto sezóne pripisuje body do hodnotenia Svetového pohára alpských lyžiarov. Mladší z bratov Žampovcov vo švajčiarskom Adelbodene skončil na 21. mieste a o jednu priečku vylepšil svoje umiestnenie z decembrových pretekov vo francúzskom Val d´Isere.



Po prvom kole figuroval 23-ročný Tatranec na 29. pozícii, ale v druhom kole na strmom a technickom svahu Chuenisbärgli predviedol zrejme svoju životnú jazdu. Deviatym najlepším časom sa zaradil na celkovú 21. pozíciu a pripísal si 10 bodov do hodnotenia SP.



Víťazom v Adelbodene sa stal Francúz Alexis Pinturault, ktorý v úchvatnom súboji zdolal Rakúšana Marcela Hirschera o 4 stotinky sekundy. Táto dvojica suverénne kraľovala, keďže tretí v celkovom poradí, Rakúšan Philipp Schörghofer, zaostal o 1,94 s.



Pinturault si pripísal devätnásty triumf v pretekoch SP v kariére a deviaty v obrovskom slalome. Vycibrený technik v tejto sezóne predtým ovládol aj obrovské slalomy v Söldene a Val d´Isere a tiež alpskú kombináciu v Santa Caterine. Hirscher napriek obrovskej snahe v Adelbodene nezvíťazil, ale dočkal sa stého pódiového umiestnenia v pretekoch SP v kariére. Vyrovnal sa tým Luxemburčanovi Marcovi Girardellimu na druhom mieste historických tabuliek za dosiaľ nedostihnuteľným Švédom Ingemarom Stenmarkom (155).



Päťnásobný celkový víťaz Svetového pohára Hirscher vedie v bojoch o veľký glóbus s náskokom 268 bodov pred Pinturaultom a 341 bodov pred Nórom Kristoffersenom. V hodnotení disciplíny je Hirscherov náskok pred Pinturaultom 44-bodový. Andreasovi Žampovi patrí s 19 bodmi 38. priečka.



1. Alexis Pinturault (Fr.) 2:23,99 min, 2. Marcel Hirscher +0,04 s, 3. Philipp Schörghofer (obaja Rak.) +1,94, 4. Henrik Kristoffersen (Nór.) +2,03, 5. Mathieu Faivre (Fr.) +2,05, 6. Matts Olsson (Švéd.) +2,08, ...21. Andreas Žampa +3,96,...34. Adam Žampa (obaja SR) +4,14 - v 1. kole, nepostúpil do 2. kola.