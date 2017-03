Andorra oslávila stý zápas. Po 11 rokoch bodovala a pretrhla dlhočiznú čiernu sériu

ANDORRA LA VELLA 25. marca (WebNoviny.sk) - Futbalová reprezentácia Andorry v sobotu prvýkrát po viac než jedenástich rokoch neodišla z trávnika po skončení súťažného stretnutia ako zdolaný tím.



Domáci Andorrčania v La Velle remizovali 0:0 s mužstvom Faerských ostrovov v B-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska. V záverečnej štvrťhodine boli vo výhode o jedného muža, po druhej žltej a následne červenej karte sa porúčal Jóan Edmundsson, ofenzívny univerzál dánskeho Odense BK..





Macedóncov zaskočili dvakrát



Pre Andorru to bol jubilejný stý súťažný súboj (bilancia 1-3-96, skóre 25:310), jej hráči prerušili 58-zápasovú šnúru prehier v takýchto dueloch. Futbalisti z malého kniežatstva v Pyrenejách predtým naposledy bodovali v septembri 2005, proti Fínom dosiahli bezgólovú remízu v eliminácii o MS 2006.



Zaujímavosťou je, že Andorrčania až dosiaľ bodovali iba v kvalifikácii o postup na svetový šampionát do Nemecka, boje vtedy zakončili s bilanciou 1 víťazstvo, 2 remízy, 9 prehier. Vedno s prekvapením na úkor Fínov vtedy dvakrát zaskočili Macedóncov (1:0 doma a 0:0 vonku). V kvalifikáciách o ME má Andorra na konte 50 zápasov a 50 prehier.



Andorra ukázala progres



Andorra v prebiehajúcej kvalifikácii ukázala progres predovšetkým v domácom prostredí - o gól podľahla Lotyšsku (0:1) aj Švajčiarsku (1:2). V "béčku" figurujú tiež Portugalsko a Maďarsko. Vo februári Andorrčania v prípravnom dueli zdolali hráčov domáceho San Marína 2:0.



Slováci si s Andorrčanmi dosiaľ zmerali sily dvakrát, v oboch prípadoch išlo o kvalifikačný súboj v boji o ME 2012. V marci 2011 v Andorre zvíťazili zverenci Vladimíra Weissa staršieho 1:0 gólom Filipa Šeba, o dva mesiace neskôr pri rovnako chudobnom víťazstve na bratislavských Pasienkoch bol hrdinom Slovákov Miroslav Karhan.