Analýza vody zo studní zdarma pri príležitosti Svetového dňa vody

Bratislava 17.marca 2017 ( WBN/PR ) – 22. marec bol vyhlásený ako Svetový deň vody organizáciou Spojených národov. Koordinovaný je organizáciou UN – WATER v spolupráci s vládami a partnermi po celom svete. Každý rok je venovaný konkrétnej téme spojenej s vodou a v roku 2017 je to téma „odpadových vôd“ s cieľom poukázať na dôležitosť služieb odvádzania a čistenia odpadových vôd, ktoré zvyšujú štandard nášho života a zlepšujú jeho kvalitu a upozorniť na to, že je stále veľa ľudí na svete, ktorí túto možnosť nemajú. K oslave Svetového dňa vody sa pripája aj Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. organizovaním podujatí pre školy a širokú verejnosť.Veľký záujem zo strany verejnosti zaznamenáva každý rok ponuka bezplatnej analýzy vzoriek pitnej vody z individuálnych zdrojov na dusičnany, ktorých obsah je jedným z najčastejšie prekročených ukazovateľov zhoršenej kvality vody používanej na pitné účely. .Analýza na dusičnany sa bude realizovať v laboratóriách pitných vôd v Banskej Bystrici, Prievidzi a v Lučenci (adresu nájdete na www.stvps.sk ), kde je potrebné 22. marca 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod. priniesť v čistej plastovej nádobe vzorku vody. Vzorky vody je možné odovzdať v ten istý deň aj v Obchodnom centre Europa, Banská Bystrica v informačnom stánku Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. od 9.00 hod. do 14.00 hod.22. marca 2017 pozývame verejnosť na prezentáciu v OC Europa v Banskej Bystrici zameranú hlavne na rodiny s deťmi. Jej súčasťou budú aktivity pre najmenších, tvorivé dielne a zároveň vám poskytneme informácie o kvalite vody v regióne, prípadne zmeriame Ph prinesených vzoriek vody z vodovodu.Pre študentov stredných škôl a širokú verejnosť ponúkame možnosť exkurzií do objektov čistiarní odpadových vôd a úpravní vôd .Mgr. Slavomíra Vogelová, StVPS, a.s.