Amstel Gold Race štvrtýkrát pre Gilberta, zdolal Kwiatkowského

VALKENBURG 16. apríla (WebNoviny.sk) - Belgičan Philippe Gilbert z tímu Quick-Step Floors ovládol 52. ročník jednorazových cyklistických pretekov Amstel Gold Race, ktoré sú zaradené do prestížneho seriálu WorldTour. Gilbert si v záverečnom náročnom finiši, ktorý sprevádzal protivietor, po 264,6 km poradil s Poliakom Michalom Kwiatkowským (Sky) a po štvrtý raz v kariére ovládol túto prestížnu Ardenskú klasiku.



Predtým sa 34-ročný skúsený matador tešil v rokoch 2010, 2011 a 2014. Gilbert pokračuje vo vydarenej cyklistickej jari, počas ktorej sa stal víťazom monumentu Okolo Flámska, vyhral aj etapák Tri dni de Panne Koksijde a druhý bol na klasikách E3 Harelbeke a Dwars door Vlaanderen..





"Bol to nesmierne náročný záver. Súper ma trochu prekvapil, ale keďže tam bol protivietor, nerobil som paniku. Zvíťaziť by si zaslúžil hádam každý z našej čelnej skupiny v úniku, ktorý sa zrodil po Kruisbergu. Príkladne sme spolupracovali, ale zvíťaziť mohol len jeden. Každý rok si dávam za cieľ vyhrať nejakú klasiku, tento som sa tešil dokonca na dvoch, a vynahradil som si niektoré slabšie sezóny," povedal Philippe Gilbert podľa webu Cyclingnews.



Rozhodujúci únik Gilberta a Kwiatkowského sa zrodil 5,5 km pred cieľom, keď sa vzdialili ďalším piatimi aktérom čelnej skupiny, ktorá sa vyselektovala približne 40 km pred cieľom. Súboj o tretie miesto pre seba rozhodol Švajčiar Michael Albasini (ORICA-Scott) pred Austrálčanom Nathanom Haasom z tímu Dimension Data. Za víťazom zaostali o 10 sekúnd. Slovák Peter Sagan Ardenské klasiky tradične vynecháva.



Amstel Gold Race 2017



Quick-Step Floors 6:33:55 h, 2. Michal Kwiatkowski (Poľ.) Sky - rovnaký čas ako víťaz, 3. Michael Albasini (Švaj.) ORICA-Scott +10 s, 4. Nathan Haas (Aus.) Dimension Data, 5. José Joaquín Rojas (Šp.) Movistar, 6. Sergio Henao (Kol.) Sky - všetci +10.