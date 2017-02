Amrop na slovenský trh priniesol model i4 Neuroleader

Poradenská spoločnosť Amrop – Leaders for What´s Next, ktorá je súčasťou Jenewein Group, dlhodobo integruje najnovšie poznatky neurovedy do portfólia svojich služieb, aby klientom pomáhala neustále zlepšovať kvalitu a výkonnosť lídrov. V týchto dňoch predstavuje model i4 Neuroleader, ktorý na slovenský trh priniesla vďaka partnerstvu s The About my Brain Institute. Bratislava 14. február 2017 –prináša do témy líderstva novú perspektívu. Stavia na štyroch pilieroch, od ktorých pochádza aj jeho označenie– a 16 kompetenciách, ktoré zodpovedajú požiadavkám 21. storočia. Vychádza z poznania neurobiológie a neurovedy a pomáha dosiahnuť úspech a efektívnosť nielen v práci, ale aj v živote.uviedol Igor Šulík, ktorý je spolu s Mariom Fondatim certifikovaným konzultantom modelu i4 Neuroleader na Slovensku.Ako ďalej pripomenul Igor Šulík, neuroveda prináša množstvo dôkazov o tom, že mozog má na naše správanie a jeho zmeny oveľa väčší vplyv, než sme si pôvodne mysleli. Úspešné firmy preto tejto téme venujú maximálnu pozornosť. Sú priekopníkmi, ktorí vedia, že väčšina dnešných organizačných modelov ešte vždy nasleduje vzory z priemyselnej alebo informačnej éry. Vytvorenie tzv. brain friendly pracoviska, v ktorom sa jednotliví pracovníci môžu stať tvorcami alebo spolutvorcami toho, ako a kde chcú plniť pracovné zadania, aby ich mozgy dlhodobo podávali maximálny výkon, je to, čo bude v nasledujúcom období odlišovať najlepšie organizácie od priemerných. Je vstupenkou do éry predstavivosti, v ktorej sa kreativita, nápady a myšlienky stávajú primárnymi tvorcami ekonomickej hodnoty.Amrop nový model uviedol na trh počas zimnej série odborných stretnutí Coffee time with Amrop v súlade s dlhodobou ambíciou cielene rozvíjať vlastné portfólio s dôrazom na hĺbku záberu. V ostatnom čase – najmä pri príležitosti 25. výročia pôsobenia na slovenskom trhu, povesť rešpektovanej a kvalitnej značky umocnil viacerými diskusiami a odbornými podujatiami a k originálnym produktom a službám ako Context Driven Executive Search, Context Driven Leadership Assessement a iným pridal línie zamerané napríklad na koučing, v ktorom na slovenský trh priniesol unikátny katalóg koučov, rodinné podnikanie na Slovensku (Amrop Family Business) či program Dynamika talentu (v spolupráci s Andreou Vadkerti).Ďalšie informácie poskytne:Igor Šulík, managing partner, AmropMario Fondati, partner, AmropAmrop Slovakia – Leaders for What's NextŠtefanovičova 12, 811 04 BratislavaT/F +421 2 5443 6001-4E slovakia@amrop.skViac o modeli i4 Neuroleader nájdete tu