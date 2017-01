Amriho zbraň sa zhoduje s tou, ktorou zomrel poľský vodič

Tou istou zbraň, ktorou hľadaný tuniský terorista Anis Amri mieril na policajnú hliadku pri Miláne, bol zastrelený aj vodič poľského kamiónu použitého....

RÍM 4. januára (WebNoviny.sk) - Tou istou zbraň, ktorou hľadaný tuniský terorista Anis Amri mieril na policajnú hliadku pri Miláne, bol zastrelený aj vodič poľského kamiónu použitého pri útoku na vianočné trhy v Berlíne. Potvrdila to v stredu talianska polícia.







Terorista následne týmto kamiónom vošiel na preplnené vianočné trhy, pričom celkove zahynulo 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Amri zahynul 23. decembra v prestrelke s talianskou políciou na predmestí Milána.



Prezident nadácie spravujúcej Dom dejín Nemeckej spolkovej republiky v Bonne Hans Walter Hütter pripustil, že toto múzeum by mohlo do svojich zbierok zaradiť časť kamióna použitého pri berlínskom útoku.