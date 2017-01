Amnesty vyzýva Fica a Junckera. Konajte, mrznú utečenci

BRATISLAVA 18. januára (WebNoviny.sk) - Amnesty International Slovensko vyzýva predsedu vlády SR Roberta Fica a prezidenta Európskej komisie Jean-Claude Junckera, aby spolu s ostatnými vládami EÚ premiestnili do krajín únie ľudí na úteku, ktorí uviazli na gréckych ostrovoch pre dohodu EÚ s Tureckom a hrozí im, že v mrazivých teplotách umrznú. Agentúru SITA o tom informovala Lucia Bernátová zo slovenskej pobočky Amnesty International. Kým ich žiadosti o azyl nebudú sprocesované, na pevninu sa nedostanú.



"Muži, ženy a deti sú odkázaní na prežitie v mínusových teplotách a v tenkých stanoch pokrytých snehom. Sú doslovne nechaní na ľade na prahu Európy," píše sa na webe Amnesty, na ktorom môže ktokoľvek podpísať aj petíciu, ktorú spolu s podpismi odošlú Ficovi a Junckerovi.



Amnesty žiada, aby pre týchto žiadateľov o azyl zabezpečili presun z gréckych ostrovov na pevninu do Grécka, ale aj adekvátnu podporu gréckym úradom na riadnu registráciu a procesovanie žiadostí o azyl a registráciu žiadateľov v adekvátnych prijímacích podmienkach s víziou ich relokácie do ostatných krajín EÚ.



"Od prijatia dohody medzi EÚ a Tureckom minulý rok v marci nechali európski lídri ľudí na úteku a žiadateľov či žiadateľky o azyl zhromaždiť sa na gréckych ostrovoch. Očakávajú, že títo ľudia budú poslaní späť do Turecka, kde ich práva budú rešpektované," uvádza Amnetsy International. Dodáva však, že sú to mylné predpoklady. "Turecko nie je bezpečnou krajinou a návraty sa nedejú v takom tempe, ako to lídri očakávali. Výsledkom sú preplnené tábory, narastajúca úzkosť a zmarené nádeje," píše Amnesty.